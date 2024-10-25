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الملك تشارلز يقر بإرث العبودية المؤلم في قمة الكومنولث

10/25/2024 7:07:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اعترف‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬بإرث‭ ‬العبودية‭ ‬المؤلم‭ ‬من‭ ‬ماضي‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬قادة‭ ‬الكومنولث‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بينما‭ ‬تجنب‭ ‬الدعوات‭ ‬للتطرق‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‭ ‬التعويضات‭ ‬عن‭ ‬العبودية‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬منا‭ ‬تغيير‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬يمكننا‭ ‬الالتزام‭ ‬بتعلم‭ ‬الدروس‭ ‬منه‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬تشارلز‭ ‬إلى‭ ‬القادة‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬56‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الكومنولث‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬قادة‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬ساموا،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يحضر‭ ‬فيها‭ ‬القمة‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬العرش‭.‬

فيما‭ ‬كان‭ ‬بعض‭ ‬القادة‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬الاجتماع‭ ‬يأملون‭ ‬أن‭ ‬يستخدم‭ ‬تشارلز‭ ‬كلمته‭ ‬كفرصة‭ ‬لتقديم‭ ‬اعتذار‭ ‬عن‭ ‬الماضي‭ ‬الاستعماري‭ ‬لبريطانيا،‭ ‬وأن‭ ‬تتعهد‭ ‬قمة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بمناقشة‭ ‬موضوع‭ ‬العدالة‭ ‬التعويضية‭. ‬لكن‭ ‬تشارلز‭ ‬لم‭ ‬يتطرق‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬إلى‭ ‬القضية‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬أفهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الكومنولث‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬جوانب‭ ‬ماضينا‭ ‬إيلامًا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتردد‭ ‬صداها‭. ‬لذلك،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬نفهم‭ ‬تاريخنا‭ ‬لنستطيع‭ ‬اتخاذ‭ ‬الخيارات‭ ‬الصحيحة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬صدرت‭ ‬فيه‭ ‬دعوات‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬والكاريبية‭ ‬تطالب‭ ‬بريطانيا‭ -‬والدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬الأخرى‭- ‬بدفع‭ ‬تعويضات‭ ‬مالية‭ ‬عن‭ ‬العبودية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬باهاماس‭ ‬فيليب‭ ‬ديفيس‭ ‬إن‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬الماضي‭ ‬أمر‭ ‬حيوي‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لإجراء‭ ‬حوار‭ ‬حقيقي‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬الأخطاء‭ ‬التاريخية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬ديفيس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدالة‭ ‬التعويضية‭ ‬ليست‭ ‬محادثة‭ ‬سهلة،‭ ‬لكنها‭ ‬مهمة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬رعب‭ ‬العبودية‭ ‬ترك‭ ‬جرحًا‭ ‬عميقًا‭ ‬وجيليًا‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا،‭ ‬والنضال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العدالة‭ ‬والعدالة‭ ‬التعويضية‭ ‬لم‭ ‬ينته‭ ‬بعد‮»‬‭.‬

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