((المراسل الصغير)).. قصة عبود بطاح الذي اعتقلته إسرائيل في مستشفى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبعد‭ ‬أن‭ ‬حاصره‭ ‬ساعات‭ ‬اقتحم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬المستشفى‭ ‬للمرة‭ ‬الـ14‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ضمن‭ ‬عمليته‭ ‬العسكرية‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬يومًا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭.‬

واعتقل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬واقتادهم‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬تحقيق‭ ‬ميداني،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الطفل‭ ‬عبود‭ ‬بطاح،‭ ‬وشقيقه‭ ‬علي‭.‬

والطفل‭ ‬عبود‭ ‬بطاح،‭ ‬الذي‭ ‬يعرف‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أقوى‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2023‭-‬2024‮»‬،‭ ‬يتابعه‭ ‬نحو‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬انستجرام‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬أخبار‭ ‬غزة،‭ ‬بطريقة‭ ‬ساخرة‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬اعتاد‭ ‬عليه‭ ‬متابعوه‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬نشرة‭ ‬أخبار‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬انتقل‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان،‭ ‬لتقديم‭ ‬رسائل‭ ‬مصورة‭ ‬من‭ ‬هناك،‭ ‬حيث‭ ‬يحظى‭ ‬بالدعم‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬الذين‭ ‬يوجدون‭ ‬هناك‭.‬

ومع‭ ‬شهرته‭ ‬الواسعة‭ ‬تحولت‭ ‬منصة‭ ‬الطفل‭ ‬عبود‭ ‬إلى‭ ‬منبر‭ ‬حتى‭ ‬للطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان،‭ ‬لتوجيه‭ ‬نداءات‭ ‬استغاثة‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬محيطه‭ ‬وأجزاء‭ ‬منه‭ ‬تتعرض‭ ‬لعمليات‭ ‬قصف‭ ‬متكررة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭.‬

كما‭ ‬أصبح‭ ‬الطفل‭ ‬بطاح‭ ‬أحد‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬لنقل‭ ‬صورة‭ ‬الأوضاع‭ ‬الميدانية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أجبرت‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬غالبية‭ ‬الصحفيين‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬