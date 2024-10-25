بريطانية تعلق بين قرون غزالين!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬كورنوال‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬امرأة‭ ‬علقت‭ ‬بين‭ ‬قرون‭ ‬غزالين‭ ‬يتشاجران‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الطريق‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السيدة‭ ‬رأت‭ ‬غزالين‭ ‬تشابكت‭ ‬قرونهما‭ ‬ببعضها‭ ‬بعضا،‭ ‬فقررت‭ ‬مساعدتهما،‭ ‬ولكن‭ ‬نتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬وجدت‭ ‬نفسها‭ ‬عالقة‭ ‬بينهما‭. ‬وعلى‭ ‬الفور،‭ ‬وصلت‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث،‭ ‬وأنقذت‭ ‬السيدة،‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لبعض‭ ‬الإصابات‭ ‬وتم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬