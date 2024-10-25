بريطانية تعلق بين قرون غزالين!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصيبت امرأة بريطانية بجروح بعدما علقت بين قرون غزالين يتشاجران في منتصف الطريق، بحسب ما أفادت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية.
وجاء في مقال نشرته الصحيفة أن الحادث وقع في مديرية كورنوال.
وقالت الصحيفة: «إن الشرطة تلقت بلاغا من أحد السكان المحليين قال فيه إن امرأة علقت بين قرون غزالين يتشاجران في منتصف الطريق».
وأشارت إلى أن السيدة رأت غزالين تشابكت قرونهما ببعضها بعضا، فقررت مساعدتهما، ولكن نتيجة لذلك وجدت نفسها عالقة بينهما. وعلى الفور، وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وأنقذت السيدة، التي تعرضت لبعض الإصابات وتم نقلها إلى المستشفى.
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