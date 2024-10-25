Saturday, 26 October 2024 02:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريطانية تعلق بين قرون غزالين!

10/25/2024 7:07:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصيبت‭ ‬امرأة‭ ‬بريطانية‭ ‬بجروح‭ ‬بعدما‭ ‬علقت‭ ‬بين‭ ‬قرون‭ ‬غزالين‭ ‬يتشاجران‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الطريق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميرور‮»‬‭ ‬البريطانية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬كورنوال‭.‬

وقالت‭ ‬الصحيفة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬امرأة‭ ‬علقت‭ ‬بين‭ ‬قرون‭ ‬غزالين‭ ‬يتشاجران‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الطريق‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السيدة‭ ‬رأت‭ ‬غزالين‭ ‬تشابكت‭ ‬قرونهما‭ ‬ببعضها‭ ‬بعضا،‭ ‬فقررت‭ ‬مساعدتهما،‭ ‬ولكن‭ ‬نتيجة‭ ‬لذلك‭ ‬وجدت‭ ‬نفسها‭ ‬عالقة‭ ‬بينهما‭. ‬وعلى‭ ‬الفور،‭ ‬وصلت‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث،‭ ‬وأنقذت‭ ‬السيدة،‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لبعض‭ ‬الإصابات‭ ‬وتم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

MENAFN25102024000055011008ID1108819393

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث