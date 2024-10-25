هونج كونج تعرض لأول مرة حفريات ديناصور ضخم من العصر الطباشيري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬إن‭ ‬الحفريات،‭ ‬التي‭ ‬تأكد‭ ‬أنها‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬العصر‭ ‬الطباشيري‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬145‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭ ‬وانتهي‭ ‬من‭ ‬66‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭ ‬مضت،‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬والفحص‭ ‬لتأكيد‭ ‬نوع‭ ‬الديناصور‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنها‭ ‬لحيوان‭ ‬فقاري‭ ‬ضخم‭. ‬

وتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الحفريات‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بورت،‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرقي‭ ‬هونج‭ ‬كونج،‭ ‬والمعروفة‭ ‬بتكويناتها‭ ‬الصخرية‭ ‬حمراء‭ ‬اللون‭. ‬

وفي‭ ‬مارس،‭ ‬قالت‭ ‬إدارة‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬السمكية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬إن‭ ‬الصخور‭ ‬الرسوبية‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بورت‭ ‬قد‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬حفريات‭. ‬

ووقع‭ ‬معهد‭ ‬علم‭ ‬الحفريات‭ ‬الفقارية‭ ‬وعلم‭ ‬الإنسان‭ ‬القديم‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬اتفاقية‭ ‬لإجراء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭. ‬

وقال‭ ‬مايكل‭ ‬بيتمان،‭ ‬الأستاذ‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬علوم‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭: ‬إن‭ ‬الصين‭ ‬والأرجنتين‭ ‬وكندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬هي‭ ‬الدول‭ ‬الأربع‭ ‬الرائدة‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬اكتشاف‭ ‬حفريات‭ ‬الديناصورات‭ ‬وإجراء‭ ‬أبحاث‭ ‬عليها‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬المثير‭ ‬لحفريات‭ ‬الديناصورات‭ ‬يعزز‭ ‬سمعة‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أبحاث‭ ‬الديناصورات‭. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يحفز‭ ‬ذلك‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالعلوم‭ ‬والطبيعة‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬ويحقق‭ ‬نتائج‭ ‬علمية‭ ‬مهمة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬مركز‭ ‬اكتشاف‭ ‬التراث‭ ‬داخل‭ ‬حديقة‭ ‬كولون‭ ‬في‭ ‬هونج‭ ‬كونج،‭ ‬تجمع‭ ‬عشاق‭ ‬الحفريات‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬لمشاهدتها‭. ‬

وقال‭ ‬تشونج‭ ‬جوت‭ (‬66‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬وصلوا‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬مذهل‭ ‬لأنني‭ ‬لم‭ ‬أتخيل‭ ‬قط‭ ‬وجود‭ ‬حفريات‭ ‬ديناصورات‭ ‬في‭ ‬هونج‭ ‬كونج‮»‬‭. ‬