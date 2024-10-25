هونج كونج تعرض لأول مرة حفريات ديناصور ضخم من العصر الطباشيري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بدأت هونج كونج لأول مرة عرض حفريات ديناصور يُعتقد أنه من الديناصورات الضخمة بعد اكتشافها في جزيرة صغيرة غير مأهولة، ما يعزز الأدلة البحثية المتعلقة بعلم البيئة القديمة في المركز المالي الصيني العالمي.
وقالت السلطات في هونج كونج إن الحفريات، التي تأكد أنها تعود إلى العصر الطباشيري الذي بدأ قبل حوالي 145 مليون سنة وانتهي من 66 مليون سنة مضت، تحتاج إلى مزيد من الدراسة والفحص لتأكيد نوع الديناصور لكن من الواضح أنها لحيوان فقاري ضخم.
وتم العثور على الحفريات في جزيرة بورت، الواقعة في شمال شرقي هونج كونج، والمعروفة بتكويناتها الصخرية حمراء اللون.
وفي مارس، قالت إدارة الزراعة والثروة السمكية والحفاظ على البيئة في هونج كونج إن الصخور الرسوبية في جزيرة بورت قد تحتوي على حفريات.
ووقع معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم في الصين الأسبوع الماضي اتفاقية لإجراء مزيد من الأبحاث.
وقال مايكل بيتمان، الأستاذ المساعد في كلية علوم الحياة في الجامعة الصينية في هونج كونج: إن الصين والأرجنتين وكندا والولايات المتحدة، هي الدول الأربع الرائدة عالميا في مجال اكتشاف حفريات الديناصورات وإجراء أبحاث عليها.
وأضاف «هذا الاكتشاف المثير لحفريات الديناصورات يعزز سمعة هونج كونج الرائدة في مجال أبحاث الديناصورات. أتمنى أن يحفز ذلك الاهتمام بالعلوم والطبيعة في مجتمعنا ويحقق نتائج علمية مهمة».
وفي مركز اكتشاف التراث داخل حديقة كولون في هونج كونج، تجمع عشاق الحفريات صباح أمس لمشاهدتها.
وقال تشونج جوت (66 عاما)، الذي كان من بين أول من وصلوا إلى المركز: «الأمر مذهل لأنني لم أتخيل قط وجود حفريات ديناصورات في هونج كونج».
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