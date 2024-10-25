قصر بالمورال الملكي سيستضيف حفلات زفاف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬الذي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الخميس،‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬لتنظيم‭ ‬‮«‬حفلات‭ ‬الزفاف‭ ‬ومآدب‭ ‬العشاء‭ ‬والاجتماعات‭ ‬والمناسبات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‮»‬‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬القلعة‭ ‬يُسمى‭ ‬‮«‬ Queens ‭ ‬ Building ‮»‬‭ (‬‮«‬مبنى‭ ‬الملكة‮»‬‭). ‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬منح‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬أبردينشير‭ ‬الإذن‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعقده‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل،‭ ‬يمكن‭ ‬لهذا‭ ‬الموقع‭ ‬أن‭ ‬يستوعب‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬277‭ ‬ضيفا‭ ‬في‭ ‬الداخل،‭ ‬مع‭ ‬144‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬فناء‭ ‬خارجي‭. ‬

وطلبت‭ ‬الدارة‭ ‬الملكية‭ ‬أيضا‭ ‬ترخيصا‭ ‬لبيع‭ ‬الكحول‭ ‬وتشغيل‭ ‬الموسيقى‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثلاثين‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‮»‬‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬ينص‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬ستكون‭ ‬نادرة‭ ‬خلال‭ ‬العام‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬المقر‭ ‬الشهير‭ ‬الخميس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬خطط‭ ‬لدى‭ ‬بالمورال‭ ‬للتحول‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬تجارية‭ ‬لاستضافة‭ ‬حفلات‭ ‬الزفاف‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬للجم‭ ‬حماسة‭ ‬الأزواج‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يتهافتون‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬قرانهم‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الملكي‭. ‬

يقع‭ ‬‮«‬مبنى‭ ‬الملكة‮»‬‭ ‬شمال‭ ‬القلعة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الاسطبلات‭ ‬الملكية‭. ‬وقد‭ ‬بُني‭ ‬في‭ ‬ثمانينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬لاستيعاب‭ ‬الموظفين‭ ‬والمقصف،‭ ‬وجرى‭ ‬تحويله‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لاستيعاب‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬الطعام‭ ‬للزوار‭. ‬

وتمتد‭ ‬دارة‭ ‬بالمورال،‭ ‬حيث‭ ‬توفيت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاما،‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬بين‭ ‬الغابات‭ ‬والأراضي‭ ‬الزراعية،‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬31‭ ‬كيلومترا‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬أبردين‭. ‬وقد‭ ‬كانت‭ ‬بالمورال‭ ‬المقر‭ ‬الملكي‭ ‬المفضل‭ ‬لدى‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭. ‬

هذه‭ ‬القلعة‭ ‬ملكية‭ ‬خاصة‭ ‬للعاهل‭ ‬البريطاني،‭ ‬وقد‭ ‬اشتراها‭ ‬الأمير‭ ‬ألبرت،‭ ‬زوج‭ ‬الملكة‭ ‬فيكتوريا،‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬وأصبحت‭ ‬مذاك‭ ‬المقر‭ ‬الصيفي‭ ‬المفضل‭ ‬لأفراد‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭. ‬