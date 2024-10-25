قصر بالمورال الملكي سيستضيف حفلات زفاف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طلبت دارة بالمورال الاسكتلندية، المقر الصيفي للملك تشارلز الثالث، من السلطات المحلية إتاحة الموقع لاستضافة حفلات الزفاف، في امتياز لن يتمكن مع ذلك أفراد العامة من الإفادة منه.
ويهدف هذا الطلب الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس، إلى الحصول على تصريح لتنظيم «حفلات الزفاف ومآدب العشاء والاجتماعات والمناسبات المرتبطة بها» في مبنى قريب من القلعة يُسمى « Queens Building » («مبنى الملكة»).
وفي حال منح السلطات المحلية في أبردينشير الإذن خلال اجتماع من المقرر أن تعقده الأربعاء المقبل، يمكن لهذا الموقع أن يستوعب ما يصل إلى 277 ضيفا في الداخل، مع 144 آخرين في فناء خارجي.
وطلبت الدارة الملكية أيضا ترخيصا لبيع الكحول وتشغيل الموسيقى «حتى الدقيقة الثلاثين بعد منتصف الليل». ومع ذلك، ينص الطلب على أن «هذه الأحداث ستكون نادرة خلال العام».
وأوضح ناطق باسم المقر الشهير الخميس أنه «لا توجد خطط لدى بالمورال للتحول إلى مؤسسة تجارية لاستضافة حفلات الزفاف»، في مسعى للجم حماسة الأزواج الذين قد يتهافتون على عقد قرانهم في الموقع الملكي.
يقع «مبنى الملكة» شمال القلعة بالقرب من الاسطبلات الملكية. وقد بُني في ثمانينيات القرن العشرين لاستيعاب الموظفين والمقصف، وجرى تحويله العام الماضي لاستيعاب خدمة تقديم الطعام للزوار.
وتمتد دارة بالمورال، حيث توفيت الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر 2022 عن 96 عاما، على أكثر من 20 ألف هكتار بين الغابات والأراضي الزراعية، في شمال اسكتلندا، على بعد حوالي 31 كيلومترا إلى الغرب من أبردين. وقد كانت بالمورال المقر الملكي المفضل لدى الملكة الراحلة.
هذه القلعة ملكية خاصة للعاهل البريطاني، وقد اشتراها الأمير ألبرت، زوج الملكة فيكتوريا، في منتصف القرن التاسع عشر وأصبحت مذاك المقر الصيفي المفضل لأفراد العائلة الملكية.
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