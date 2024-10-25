الإمارات للدراجات تجدد عقد بوجاتشار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬مطر‭ ‬سهيل‭ ‬اليبهوني‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬أبوظبي‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬إنجازات‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬وتتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬مؤخرا،‭ ‬إن‭ ‬التجديد‭ ‬مع‭ ‬بوجاتشار‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬الإنجازات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والأداء‭ ‬المبهر‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتطوير‭ ‬مواهب‭ ‬الدراجين‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أكاديمية‭ ‬الفريق‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المميزين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬3‭ ‬دراجين‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬سيتواجدون‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وكان‭ ‬بوجاتشار‭ ‬قد‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وحقق‭ ‬مسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬مذهلة،‭ ‬إذ‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬88‭ ‬انتصارا‭ ‬في‭ ‬التصنيفات‭ ‬العامة‭ ‬وسباقات‭ ‬المراحل‭ ‬والسباقات‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬الكلاسيكية‭.‬

وخلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬نال‭ ‬بوجاتشار‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬دراج‭ ‬في‭ ‬طواف‭ ‬العالم‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬للموسم‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وحقق‭ ‬لقب‭ ‬طوافي‭ ‬فرنسا،‭ ‬وجيرو‭ ‬دي‭ ‬إيطاليا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انتصارات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬مثل‭ ‬ستراد‭ ‬بيانكي‭ ‬ولييج‭-‬باستون‭-‬لييج‭ ‬ولومبارديا‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭.‬

وقال‭ ‬بوجاتشار‭: ‬فخور‭ ‬بتمديد‭ ‬عقدي‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات،‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬بيتي‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية،‭ ‬ولا‭ ‬أستطيع‭ ‬تصور‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر،‭ ‬لقد‭ ‬شهدتُ‭ ‬أفضل‭ ‬لحظات‭ ‬مسيرتي‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات،‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬الأعضاء‭ ‬الذين‭ ‬يتيحون‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬للتنافس‭ ‬بأعلى‭ ‬مستوى‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬متحمس‭ ‬للغاية‭ ‬لما‭ ‬ينتظرنا‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬فهذا‭ ‬الفريق‭ ‬يمنحني‭ ‬أفضل‭ ‬فرصة‭ ‬للتنافس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬أسعى‭ ‬لتحقيقه‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬ماورو‭ ‬جيانتي‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬بخطوة‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬تادي‭ ‬بوجاتشار،‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬كدراج‭ ‬طموح‭ ‬في‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬وشهدنا‭ ‬تطوره‭ ‬ليصبح‭ ‬بطل‭ ‬جيرو‭ ‬دي‭ ‬إيطاليا‭ ‬وطواف‭ ‬فرنسا‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬



