Saturday, 26 October 2024 02:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإمارات للدراجات تجدد عقد بوجاتشار

10/25/2024 7:07:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبوظبي‭ - (‬وام‭): ‬أعلن‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬لاعبه‭ ‬السلوفيني‭ ‬تادي‭ ‬بوجاتشار‭ ‬حتى‭ ‬2030‭.‬

وقال‭ ‬مطر‭ ‬سهيل‭ ‬اليبهوني‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬أبوظبي‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬إنجازات‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬وتتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬مؤخرا،‭ ‬إن‭ ‬التجديد‭ ‬مع‭ ‬بوجاتشار‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬الإنجازات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والأداء‭ ‬المبهر‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتطوير‭ ‬مواهب‭ ‬الدراجين‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أكاديمية‭ ‬الفريق‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬للغاية‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المميزين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬3‭ ‬دراجين‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬سيتواجدون‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬العالمية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وكان‭ ‬بوجاتشار‭ ‬قد‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وحقق‭ ‬مسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬مذهلة،‭ ‬إذ‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬88‭ ‬انتصارا‭ ‬في‭ ‬التصنيفات‭ ‬العامة‭ ‬وسباقات‭ ‬المراحل‭ ‬والسباقات‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬الكلاسيكية‭.‬

وخلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي،‭ ‬نال‭ ‬بوجاتشار‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬دراج‭ ‬في‭ ‬طواف‭ ‬العالم‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬للموسم‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وحقق‭ ‬لقب‭ ‬طوافي‭ ‬فرنسا،‭ ‬وجيرو‭ ‬دي‭ ‬إيطاليا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انتصارات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬مثل‭ ‬ستراد‭ ‬بيانكي‭ ‬ولييج‭-‬باستون‭-‬لييج‭ ‬ولومبارديا‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭.‬

وقال‭ ‬بوجاتشار‭: ‬فخور‭ ‬بتمديد‭ ‬عقدي‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات،‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الفريق‭ ‬بيتي‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية،‭ ‬ولا‭ ‬أستطيع‭ ‬تصور‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر،‭ ‬لقد‭ ‬شهدتُ‭ ‬أفضل‭ ‬لحظات‭ ‬مسيرتي‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الإمارات،‭ ‬بفضل‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬الأعضاء‭ ‬الذين‭ ‬يتيحون‭ ‬لي‭ ‬الفرصة‭ ‬للتنافس‭ ‬بأعلى‭ ‬مستوى‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬متحمس‭ ‬للغاية‭ ‬لما‭ ‬ينتظرنا‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬فهذا‭ ‬الفريق‭ ‬يمنحني‭ ‬أفضل‭ ‬فرصة‭ ‬للتنافس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬أسعى‭ ‬لتحقيقه‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬ماورو‭ ‬جيانتي‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬بخطوة‭ ‬تمديد‭ ‬عقد‭ ‬تادي‭ ‬بوجاتشار،‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬كدراج‭ ‬طموح‭ ‬في‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬عمره،‭ ‬وشهدنا‭ ‬تطوره‭ ‬ليصبح‭ ‬بطل‭ ‬جيرو‭ ‬دي‭ ‬إيطاليا‭ ‬وطواف‭ ‬فرنسا‭ ‬وبطل‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬


MENAFN25102024000055011008ID1108819389

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث