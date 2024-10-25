الكشف عن أضلاع المربع الذهبي لـ ((بان باسيفيك))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طوكيو - (أ ب): وضعت البريطانية كاتي بولتر حدا لنتائجها المتواضعة في جولة رابطة لاعبات التنس المحترفات بآسيا، بعدما صعدت للدور قبل النهائي لبطولة (بان باسيفيك) المفتوحة للسيدات.
وصعدت بولتر للدور قبل النهائي في المسابقة المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، عقب تغلبها على الكندية بيانكا أندريسكو، أمس الجمعة، بدور الثمانية للبطولة.
وخرجت بولتر في الأسابيع الأخيرة من الدور الأول لبطولة ووهان بالصين، قبل أن تخسر أمام الأمريكية كوكو جوف في الدور الثاني لبطولة الصين المفتوحة.
ولم تجد بولتر أدنى معاناة في اجتياز عقبة أندريسكو، التي فازت ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، إحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، عام 2019، حينما تغلبت في النهائي على الأمريكية سيرينا وليامز بمجموعتين نظيفتين.
وضربت بولتر موعدا في الدور قبل النهائي مع الأمريكية صوفيا كينن، المتوجة ببطولة أستراليا المفتوحة، إحدى بطولات جراند سلام أيضا، عام 2020، اليوم السبت.
وكانت كينن قد تأهلت للمربع الذهبي في المسابقة، عقب تغلبها على الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة الخامسة للبطولة، بنتيجة 6/3 و6/4، اليوم أيضا.
وتأهلت الصينية شينج كينوين، المصنفة الأولى للبطولة والحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس هذا العام، للدور قبل النهائي، عقب فوزها على الكندية ليلى فرنانديز، المصنفة الثامنة للمسابقة، بنتيجة 6/ صفر و1/6 و6/3.
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