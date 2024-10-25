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الكشف عن أضلاع المربع الذهبي لـ ((بان باسيفيك))

10/25/2024 7:07:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طوكيو‭ - (‬أ‭ ‬ب‭): ‬وضعت‭ ‬البريطانية‭ ‬كاتي‭ ‬بولتر‭ ‬حدا‭ ‬لنتائجها‭ ‬المتواضعة‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬رابطة‭ ‬لاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬بآسيا،‭ ‬بعدما‭ ‬صعدت‭ ‬للدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬لبطولة‭ (‬بان‭ ‬باسيفيك‭) ‬المفتوحة‭ ‬للسيدات‭.‬

وصعدت‭ ‬بولتر‭ ‬للدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬بالعاصمة‭ ‬اليابانية‭ ‬طوكيو،‭ ‬عقب‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬الكندية‭ ‬بيانكا‭ ‬أندريسكو،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بدور‭ ‬الثمانية‭ ‬للبطولة‭.‬

وخرجت‭ ‬بولتر‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لبطولة‭ ‬ووهان‭ ‬بالصين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تخسر‭ ‬أمام‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬جوف‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬لبطولة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭.‬

ولم‭ ‬تجد‭ ‬بولتر‭ ‬أدنى‭ ‬معاناة‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬عقبة‭ ‬أندريسكو،‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬ببطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ (‬فلاشينج‭ ‬ميدوز‭)‬،‭ ‬إحدى‭ ‬بطولات‭ (‬جراند‭ ‬سلام‭) ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬حينما‭ ‬تغلبت‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الأمريكية‭ ‬سيرينا‭ ‬وليامز‭ ‬بمجموعتين‭ ‬نظيفتين‭.‬

وضربت‭ ‬بولتر‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الأمريكية‭ ‬صوفيا‭ ‬كينن،‭ ‬المتوجة‭ ‬ببطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬إحدى‭ ‬بطولات‭ ‬جراند‭ ‬سلام‭ ‬أيضا،‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

وكانت‭ ‬كينن‭ ‬قد‭ ‬تأهلت‭ ‬للمربع‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬عقب‭ ‬تغلبها‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬داريا‭ ‬كاساتكينا،‭ ‬المصنفة‭ ‬الخامسة‭ ‬للبطولة،‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬اليوم‭ ‬أيضا‭.‬

وتأهلت‭ ‬الصينية‭ ‬شينج‭ ‬كينوين،‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬للبطولة‭ ‬والحائزة‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬للدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬عقب‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬الكندية‭ ‬ليلى‭ ‬فرنانديز،‭ ‬المصنفة‭ ‬الثامنة‭ ‬للمسابقة،‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/ ‬صفر‭ ‬و1‭/‬6‭ ‬و6‭/‬3‭.‬

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