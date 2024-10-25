احتفال الـ (400)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬السائق‭ ‬المخضرم‭ ‬إن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬‮«‬يظهر‭ ‬مدى‭ ‬حبي‭ ‬للسباقات‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬ألونسو‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬ما‭ ‬وراء‭ ‬الشبكة‮»‬‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬فورمولا‭:‬1‭- ‬‮«‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬سباق‭ ‬الآن‭ ‬يعتبر‭ ‬رقما‭ ‬كبيرا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬أحدا‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬ربما‭ ‬يصل‭ ‬إليه‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬الكثير،‭ ‬دعنا‭ ‬نقول‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬سائقين‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬يمكنهم‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬حبي‭ ‬لسباقات‭ ‬فورمولا1‭-‬،‭ ‬ومدى‭ ‬استمتاعي‭ ‬بهذا‭ ‬النمط‭ ‬من‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬وسجل‭ ‬ألونسو‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬السباقات،‭ ‬حينما‭ ‬كان‭ ‬شابا‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ميناردي‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬وتسابق‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬اللعبة،‭ ‬مثل‭ ‬فيراري‭ ‬ومكلارين‭. ‬وتوج‭ ‬ألونسو‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السائقين‭ ‬عامي‭ ‬2005‭ ‬و2006‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يتسابق‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬رينو‭ ‬الفرنسي،‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الآن‭ ‬اسم‭ (‬ألباين‭)‬،‭ ‬منهيا‭ ‬بذلك‭ ‬سلسلة‭ ‬تتويجات‭ ‬أسطورة‭ ‬فورمولا1‭- ‬الألماني‭ ‬مايكل‭ ‬شوماخر،‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬أعوام‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭.‬







