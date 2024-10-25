احتفال الـ (400)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برلين - (د ب أ): يحتفل الإسباني فيرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين في سباقات فورمولا1-، بخوضه سباقه رقم 400 في مسيرته الرياضية خلال جائزة المكسيك الكبرى غدا الأحد.
وقال السائق المخضرم إن الوصول إلى هذا الإنجاز «يظهر مدى حبي للسباقات».
أضاف ألونسو في تصريحات لبرنامج «ما وراء الشبكة» على قناة فورمولا:1- «الوصول إلى 400 سباق الآن يعتبر رقما كبيرا».
وأوضح «مع العلم أن أحدا لم يصل إلى هذا الرقم في الماضي، ربما يصل إليه شخص ما في المستقبل، لكن ليس الكثير، دعنا نقول من خمسة إلى عشرة سائقين كحد أقصى يمكنهم القيام بذلك، وهو ما يظهر حبي لسباقات فورمولا1-، ومدى استمتاعي بهذا النمط من الحياة». وسجل ألونسو ظهوره الأول في السباقات، حينما كان شابا مع فريق ميناردي عام 2001، وتسابق مع بعض أفضل الفرق في تلك اللعبة، مثل فيراري ومكلارين. وتوج ألونسو ببطولة العالم في فئة السائقين عامي 2005 و2006 عندما كان يتسابق مع فريق رينو الفرنسي، الذي يحمل الآن اسم (ألباين)، منهيا بذلك سلسلة تتويجات أسطورة فورمولا1- الألماني مايكل شوماخر، التي استمرت مدة 5 أعوام مع فريق فيراري.
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