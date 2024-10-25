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احتفال الـ (400)

10/25/2024 7:07:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يحتفل‭ ‬الإسباني‭ ‬فيرناندو‭ ‬ألونسو،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬فورمولا1‭-‬،‭ ‬بخوضه‭ ‬سباقه‭ ‬رقم‭ ‬400‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الرياضية‭ ‬خلال‭ ‬جائزة‭ ‬المكسيك‭ ‬الكبرى‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

وقال‭ ‬السائق‭ ‬المخضرم‭ ‬إن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬‮«‬يظهر‭ ‬مدى‭ ‬حبي‭ ‬للسباقات‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬ألونسو‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬ما‭ ‬وراء‭ ‬الشبكة‮»‬‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬فورمولا‭:‬1‭- ‬‮«‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬سباق‭ ‬الآن‭ ‬يعتبر‭ ‬رقما‭ ‬كبيرا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أن‭ ‬أحدا‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬في‭ ‬الماضي،‭ ‬ربما‭ ‬يصل‭ ‬إليه‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬الكثير،‭ ‬دعنا‭ ‬نقول‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬سائقين‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬يمكنهم‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يظهر‭ ‬حبي‭ ‬لسباقات‭ ‬فورمولا1‭-‬،‭ ‬ومدى‭ ‬استمتاعي‭ ‬بهذا‭ ‬النمط‭ ‬من‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬وسجل‭ ‬ألونسو‭ ‬ظهوره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬السباقات،‭ ‬حينما‭ ‬كان‭ ‬شابا‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ميناردي‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬وتسابق‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬أفضل‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬اللعبة،‭ ‬مثل‭ ‬فيراري‭ ‬ومكلارين‭. ‬وتوج‭ ‬ألونسو‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬السائقين‭ ‬عامي‭ ‬2005‭ ‬و2006‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يتسابق‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬رينو‭ ‬الفرنسي،‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الآن‭ ‬اسم‭ (‬ألباين‭)‬،‭ ‬منهيا‭ ‬بذلك‭ ‬سلسلة‭ ‬تتويجات‭ ‬أسطورة‭ ‬فورمولا1‭- ‬الألماني‭ ‬مايكل‭ ‬شوماخر،‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬أعوام‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬فيراري‭.‬



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