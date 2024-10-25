البحرين تحصد خمس ميداليات بالافتتاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حقق فريق البحرين لألعاب القوى البارالمبية إنجازًا مشرفًا في اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024»، التي تستضيفها المملكة والتي تستضيفها المملكة، برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، وذلك بتحقيق ميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، لتفتتح ألعاب القوى البارالمبية رصيد المملكة من الميداليات الملونة في الدورة، في المنافسات التي أقيمت على استاد البحرين الوطني.
وجاء هذا التألق بفضل الأداء الرائع للاعبة بسمة هجو التي فازت بالميدالية الذهبية في منافسات الصولجان، مؤكدةً تفوقها وقدرتها العالية في هذا النوع من المنافسات، فيما كانت الميدالية الذهبية الثانية من نصيب اللاعب محمد المضحي في نفس المنافسة، ليؤكد الفريق البحريني قوته وتفوقه في هذه الدورة.
وفي إنجاز آخر، أحرز اللاعب علي الصغير الميدالية الفضية في منافسات الصولجان، ليعزز بذلك رصيد الفريق البحريني من الميداليات، كما شهدت المنافسات تألق العداءة فاطمة السيد في سباق 100 متر، حيث أحرزت الميدالية البرونزية بعد أداء رائع أظهر روحاً عاليةً وأداءً استثنائياً جذب الأنظار. كما حققت اللاعبة بسمة هجو الميداليات البرونزية في منافسات دفع الجلة.
هذه الإنجازات تعكس قوة وإصرار الفريق البحريني البارالمبي في الدورة، مع استعداد الفريق لمواصلة المنافسات في الأيام المقبلة وتحقيق المزيد من النجاحات في هذا الحدث الدولي.
وشهد اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى إقامة مجموعة من التصفيات، أبرزها سباق رمي القرص ودفع الجلة والقفز الثلاثي والقفز العالي، بالإضافة إلى سباق 100 متر و800 متر و400 متر للأولاد والفتيات، إلى جانب سباق 2000 متر موانع الذي أضفى طابعاً خاصاً من الحماس والإثارة على أجواء الدورة.
وتستمر اليوم «السبت» منافسات ألعاب القوى وألعاب القوى البارالمبية، حيث تقام مجموعة من الأدوار النهائية التي تتيح فرصة إضافية للتألق وتحقيق المزيد من الإنجازات، مع استعدادات فريق البحرين لمواصلة المنافسة، تتجه الأنظار نحو لاعبي ولاعبات الفريق، على أمل حصد المزيد من الميداليات ورفع راية المملكة في هذا الحدث الرياضي الدولي الكبير، في أجواء تنظيمية متميزة وإقبال جماهيري كبير يعكس الشغف بهذه الألعاب.
«البحرين 1» لكرة اليد يتصدر المجموعة الأولى بالانتصار على بلغاريا
حقق الفريق البحريني (1) بداية قوية في منافسات كرة اليد ضمن دورة الألعاب المدرسية الدولية «البحرين 2024»، والتي تستضيفها المملكة، برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.
وبدأ الفريق البحريني مواجهته الأولى أمام نظيره البلغاري بتفوق واضح، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم البحرين بنتيجة 11 هدفًا مقابل 8، ليعزز تفوقه في الشوط الثاني وينهي المباراة بفوز كبير بواقع 31 هدفًا مقابل 15، محققًا بداية ناجحة في هذه المنافسات المقامة على صالة اتحاد كرة اليد بمجمع الصالات الرياضية بأم الحصم.
وفي إطار المنافسات نفسها، شهدت مباراة منتخبي فرنسا والمملكة العربية السعودية إثارة كبيرة، حيث تمكن المنتخب الفرنسي من الفوز بفارق هدف وحيد، لتنتهي المباراة بنتيجة 21 هدفًا مقابل 20 لصالح فرنسا.
وعلى صعيد منافسات الفتيات، تفوق المنتخب الأوكراني على نظيره من بنين بفارق كبير، محققًا الفوز بنتيجة 38 نقطة مقابل 12. كما أحرز المنتخب الروماني انتصارًا على المنتخب الإيراني بنتيجة 25 نقطة مقابل 19، ليؤكد المنتخبان الأوكراني والروماني حضورهما القوي في بداية المنافسات.
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