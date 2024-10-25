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البحرين تحصد خمس ميداليات بالافتتاح

10/25/2024 7:07:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حقق‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البارالمبية‭ ‬إنجازًا‭ ‬مشرفًا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة،‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بتحقيق‭ ‬ميداليتين‭ ‬ذهبيتين‭ ‬وفضية‭ ‬وبرونزيتين،‭ ‬لتفتتح‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البارالمبية‭ ‬رصيد‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬الملونة‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وجاء‭ ‬هذا‭ ‬التألق‭ ‬بفضل‭ ‬الأداء‭ ‬الرائع‭ ‬للاعبة‭ ‬بسمة‭ ‬هجو‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الصولجان،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬تفوقها‭ ‬وقدرتها‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المنافسات،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬المضحي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المنافسة،‭ ‬ليؤكد‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬قوته‭ ‬وتفوقه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭.‬

وفي‭ ‬إنجاز‭ ‬آخر،‭ ‬أحرز‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬الصغير‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الصولجان،‭ ‬ليعزز‭ ‬بذلك‭ ‬رصيد‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬الميداليات،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬المنافسات‭ ‬تألق‭ ‬العداءة‭ ‬فاطمة‭ ‬السيد‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬أحرزت‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬رائع‭ ‬أظهر‭ ‬روحاً‭ ‬عاليةً‭ ‬وأداءً‭ ‬استثنائياً‭ ‬جذب‭ ‬الأنظار‭. ‬كما‭ ‬حققت‭ ‬اللاعبة‭ ‬بسمة‭ ‬هجو‭ ‬الميداليات‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دفع‭ ‬الجلة‭.‬

هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬تعكس‭ ‬قوة‭ ‬وإصرار‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬البارالمبي‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬مع‭ ‬استعداد‭ ‬الفريق‭ ‬لمواصلة‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭.‬

وشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬إقامة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬أبرزها‭ ‬سباق‭ ‬رمي‭ ‬القرص‭ ‬ودفع‭ ‬الجلة‭ ‬والقفز‭ ‬الثلاثي‭ ‬والقفز‭ ‬العالي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬و800‭ ‬متر‭ ‬و400‭ ‬متر‭ ‬للأولاد‭ ‬والفتيات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سباق‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬موانع‭ ‬الذي‭ ‬أضفى‭ ‬طابعاً‭ ‬خاصاً‭ ‬من‭ ‬الحماس‭ ‬والإثارة‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬الدورة‭.‬

وتستمر‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬السبت‮»‬‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬وألعاب‭ ‬القوى‭ ‬البارالمبية،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬فرصة‭ ‬إضافية‭ ‬للتألق‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬مع‭ ‬استعدادات‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لمواصلة‭ ‬المنافسة،‭ ‬تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬نحو‭ ‬لاعبي‭ ‬ولاعبات‭ ‬الفريق،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬حصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ ‬ورفع‭ ‬راية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭ ‬الكبير،‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬تنظيمية‭ ‬متميزة‭ ‬وإقبال‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬يعكس‭ ‬الشغف‭ ‬بهذه‭ ‬الألعاب‭.‬

‮«‬البحرين‭ ‬1‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬يتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بالانتصار‭ ‬على‭ ‬بلغاريا‭ ‬

حقق‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ (‬1‭) ‬بداية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة،‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وبدأ‭ ‬الفريق‭ ‬البحريني‭ ‬مواجهته‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬البلغاري‭ ‬بتفوق‭ ‬واضح،‭ ‬حيث‭ ‬انتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬11‭ ‬هدفًا‭ ‬مقابل‭ ‬8،‭ ‬ليعزز‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وينهي‭ ‬المباراة‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬بواقع‭ ‬31‭ ‬هدفًا‭ ‬مقابل‭ ‬15،‭ ‬محققًا‭ ‬بداية‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنافسات‭ ‬المقامة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بمجمع‭ ‬الصالات‭ ‬الرياضية‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬المنافسات‭ ‬نفسها،‭ ‬شهدت‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبي‭ ‬فرنسا‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬إثارة‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بفارق‭ ‬هدف‭ ‬وحيد،‭ ‬لتنتهي‭ ‬المباراة‭ ‬بنتيجة‭ ‬21‭ ‬هدفًا‭ ‬مقابل‭ ‬20‭ ‬لصالح‭ ‬فرنسا‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬منافسات‭ ‬الفتيات،‭ ‬تفوق‭ ‬المنتخب‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬من‭ ‬بنين‭ ‬بفارق‭ ‬كبير،‭ ‬محققًا‭ ‬الفوز‭ ‬بنتيجة‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬12‭. ‬كما‭ ‬أحرز‭ ‬المنتخب‭ ‬الروماني‭ ‬انتصارًا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬بنتيجة‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬19،‭ ‬ليؤكد‭ ‬المنتخبان‭ ‬الأوكراني‭ ‬والروماني‭ ‬حضورهما‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المنافسات‭.‬

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