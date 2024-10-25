تضرر سيارتين بتلفيات كبيرة بسبب عدم الانتباه وترك المسافة القانونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: عبدالأمير السلاطنة
تضررت سيارتان إثر حادث مروري وقع صباح الخميس على جسر الشيخ خليفة بن سلمان من دون وقوع إصابات.
كان شاب بحريني يقود سيارته في الساعة التاسعة صباح أمس على جسر الشيخ خليفة بن سلمان قبل إشارة الحوض الجاف وبسبب عدم الانتباه وترك المسافة القانونية بين المركبات اصطدم بسيارة تسير أمامه نتج عن ذلك تضرر السيارتين بتلفيات كبيرة من دون وقوع إصابات.
وفور وقوع الحادث حضرت دورية شرطة النجدة وتم تسهيل سير المركبات القادمة في المسار نفسه لحين وصول شرطة المرور وتم إزاحة السيارتين، وبعدها فتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
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