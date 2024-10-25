تضرر سيارتين بتلفيات كبيرة بسبب عدم الانتباه وترك المسافة القانونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تضررت‭ ‬سيارتان‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬وقع‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.‬

كان‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬جسر‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬قبل‭ ‬إشارة‭ ‬الحوض‭ ‬الجاف‭ ‬وبسبب‭ ‬عدم‭ ‬الانتباه‭ ‬وترك‭ ‬المسافة‭ ‬القانونية‭ ‬بين‭ ‬المركبات‭ ‬اصطدم‭ ‬بسيارة‭ ‬تسير‭ ‬أمامه‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬تضرر‭ ‬السيارتين‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.‬

وفور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬حضرت‭ ‬دورية‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وتم‭ ‬تسهيل‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬نفسه‭ ‬لحين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وتم‭ ‬إزاحة‭ ‬السيارتين،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتح‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسباب‭ ‬الحادث‭.‬