معاقبة رئيس جمعية وأمين مالي لجمع 26 ألف دينار من دون ترخيص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ببلاغ‭ ‬إلى‭ ‬النائب‭ ‬العام،‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬إدارة‭ ‬دعم‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة،‭ ‬رصدت‭ ‬مخالفة‭ ‬تسلم‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بجمع‭ ‬المال،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬المتهمين‭.‬

حيث‭ ‬ذكرت‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تتسلم‭ ‬المبلغ‭ ‬26 , 062‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬مباشرة،‭ ‬وإنما‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الشركة‭ ‬المنظمة‭ ‬لإحدى‭ ‬المؤتمرات‭ ‬نتيجة‭ ‬وجود‭ ‬اتفاقية‭ ‬بين‭ ‬الجمعية‭ ‬والشركة‭ ‬المنظمة‭.‬

وأضافت‭ ‬رئيسة‭ ‬الجمعية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬15 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للفندق‭ ‬الذي‭ ‬أُقيم‭ ‬فيه‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وأُرفِقَت‭ ‬الفواتير،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تحويل‭ ‬الباقي‭ ‬إلى‭ ‬الشركة‭ ‬المنظمة،‭ ‬للمؤتمر‭ ‬وأُرفِق‭ ‬عقد‭ ‬الشركة‭ ‬المنظمة‭ ‬بقيمة‭ ‬17 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وتم‭ ‬دفع‭ ‬11 , 000‭ ‬دينار‭ ‬فقط،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬مازالت‭ ‬مطالبة‭ ‬بدفع‭ ‬باقي‭ ‬المبلغ‭ ‬للشركة‭ ‬المنظمة‭.‬

حيث‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهمتين‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬وأمين‭ ‬مالي‭ ‬سابقة‭ ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قامتا‭ ‬بجمع‭ ‬أموال‭ ‬للأغراض‭ ‬العامة‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص،‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭.‬