Saturday, 26 October 2024 02:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الإدارة)) قضت بصرف البدل لها مجددا.. خطأ إداري من مركز طبي يوقف بدل التعطل لباحثة عن العمل

10/25/2024 7:06:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسبب‭ ‬خطأ‭ ‬إداري‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬تضرر‭ ‬فتاة‭ ‬بعد‭ ‬وقف‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬صرف‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬أرسل‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬رسالة‭ ‬للوزارة‭ ‬يفيد‭ ‬رفضها‭ ‬قبول‭ ‬عرض‭ ‬العمل‭ ‬المقدم‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬ترفض‭ ‬فرصة‭ ‬العمل‭ ‬لكنها‭ ‬رفضت‭ ‬فتح‭ ‬الكاميرا‭ ‬فجأة‭ ‬خلال‭ ‬المكالمة‭ ‬وطلبت‭ ‬لحظات‭ ‬لتحتشم‭ ‬وتلبس‭ ‬الشيلة‭ ‬والدفة‭ ‬لإجراء‭ ‬المقابلة،‭ ‬حيث‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬العمل‭ ‬وأمرت‭ ‬بإعادة‭ ‬صرف‭ ‬البدل‭ ‬لها‭ ‬مجددا‭.‬

وقالت‭ ‬المدعية‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬إنها‭ ‬مسجلة‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬وتتسلم‭ ‬إعانة‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬وتلقت‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مركز‭ ‬طبي‭ ‬أخبرها‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬مقابلة‭ ‬شخصية‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اللحظة‭ ‬وعليها‭ ‬ان‭ ‬تفتح‭ ‬الكاميرا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬اللحظة‭ ‬لإجراء‭ ‬المقابلة،‭ ‬حيث‭ ‬طلبت‭ ‬إمهالها‭ ‬وقتا‭ ‬لكي‭ ‬تحتشم‭ ‬وتلبس‭ ‬الشيلة‭ ‬والدفة‭ ‬لإجراء‭ ‬المقابلة،‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬رفض‭ ‬الأمر‭ ‬وإغلاق‭ ‬المكالمة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬فوجئت‭ ‬بوضع‭ ‬ملاحظة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬مستحقة‭ ‬للإعانة‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬فرصة‭ ‬عمل،‭ ‬حيث‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬للاستعلام‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬إرسالهم‭ ‬للوزارة‭ ‬أنها‭ ‬رافضة‭ ‬فرصة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬ترفض‭ ‬الفرصة‭ ‬فتم‭ ‬إخبارها‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموظفة‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬معها‭ ‬الاتصال،‭ ‬وأنها‭ ‬لم‭ ‬ترفض‭ ‬فرصة‭ ‬العمل‭ ‬وأخبروها‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬ايميل‭ ‬الكتروني‭ ‬للشخص‭ ‬المعني‭ ‬بوزارة‭ ‬العمل،‭ ‬أوضحوا‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يؤكد‭ ‬عدم‭ ‬رفضها‭ ‬للوظيفة‭ ‬وتم‭ ‬تزويدها‭ ‬بنسخة‭ ‬إلكترونية‭ ‬من‭ ‬الايميل‭ ‬فرفعت‭ ‬دعواها‭ ‬وطلبت‭ ‬الحكم‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الوزارة‭ ‬بغلق‭ ‬ملف‭ ‬التعطل‭ ‬والقضاء‭ ‬وبإعادة‭ ‬فتحه‭ ‬واستمرار‭ ‬صرف‭ ‬إعانة‭ ‬التعطل‭ ‬لها‭ ‬وصرف‭ ‬البدل‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬غلق‭ ‬ملفها‭.‬

حيث‭ ‬باشرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدعوى‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬بينت‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬قرارها‭ ‬بسقوط‭ ‬حق‭ ‬المدعية‭ ‬في‭ ‬إعانة‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬هو‭ ‬لرفض‭ ‬الأخيرة‭ ‬مرتين‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬المعروضة‭ ‬عليها‭ ‬وأن‭ ‬الإفادة‭ ‬الخاصة‭ ‬بعرض‭ ‬الوظيفة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬المحدد‭ ‬للمقابلة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ (‬الفيديو‭) ‬لم‭ ‬تتجاوب‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬ولم‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬وأبلغت‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بعدم‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬وأبدت‭ ‬عدم‭ ‬ارتياحها‭ ‬للوظيفة‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬نسخة‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المنسوب‭ ‬صدوره‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الموجه‭ ‬الى‭ ‬الوزارة‭ ‬والذي‭ ‬ضمنه‭ ‬إبلاغ‭ ‬الوزارة‭
‬أن‭ ‬المركز‭ ‬أخطأ‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬نتيجة‭ ‬المقابلة،‭ ‬وأن‭ ‬المترشحة‭ ‬لم‭ ‬ترفض‭ ‬حضور‭ ‬المقابلة،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬المستند،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬معه‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬أثبتت‭ ‬عدم‭ ‬رفضها‭ ‬فرصة‭ ‬العمل‭ ‬الثانية‭ ‬المعروضة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المركز،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ينتفي‭ ‬معه‭ ‬ركن‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ ‬ويضحى‭ ‬جديرا‭ ‬بالإلغاء‭ ‬عند‭ ‬الطعن‭ ‬عليه‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بإيقاف‭ ‬صرف‭ ‬إعانة‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬للمدعية‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬أهمها‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬ملف‭ ‬التوظيف‭ ‬الخاص‭ ‬بالمدعية‭ ‬وصرف‭ ‬إعانة‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬وقفها‭. ‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بإيقاف‭ ‬صرف‭ ‬إعانة‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬للمدعية‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬أهمها‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬ملف‭ ‬التوظيف‭ ‬الخاص‭ ‬بالمدعية‭ ‬وصرف‭ ‬إعانة‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬وقفها،‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬رسوم‭ ‬الدعوى‭.‬

MENAFN25102024000055011008ID1108819383

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث