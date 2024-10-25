((الإدارة)) قضت بصرف البدل لها مجددا.. خطأ إداري من مركز طبي يوقف بدل التعطل لباحثة عن العمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬المدعية‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬إنها‭ ‬مسجلة‭ ‬لدى‭ ‬الوزارة‭ ‬وتتسلم‭ ‬إعانة‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬وتلقت‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مركز‭ ‬طبي‭ ‬أخبرها‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬مقابلة‭ ‬شخصية‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اللحظة‭ ‬وعليها‭ ‬ان‭ ‬تفتح‭ ‬الكاميرا‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬اللحظة‭ ‬لإجراء‭ ‬المقابلة،‭ ‬حيث‭ ‬طلبت‭ ‬إمهالها‭ ‬وقتا‭ ‬لكي‭ ‬تحتشم‭ ‬وتلبس‭ ‬الشيلة‭ ‬والدفة‭ ‬لإجراء‭ ‬المقابلة،‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬رفض‭ ‬الأمر‭ ‬وإغلاق‭ ‬المكالمة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬فوجئت‭ ‬بوضع‭ ‬ملاحظة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬مستحقة‭ ‬للإعانة‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬فرصة‭ ‬عمل،‭ ‬حيث‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬للاستعلام‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬إرسالهم‭ ‬للوزارة‭ ‬أنها‭ ‬رافضة‭ ‬فرصة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬ترفض‭ ‬الفرصة‭ ‬فتم‭ ‬إخبارها‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الموظفة‭ ‬التي‭ ‬أجرت‭ ‬معها‭ ‬الاتصال،‭ ‬وأنها‭ ‬لم‭ ‬ترفض‭ ‬فرصة‭ ‬العمل‭ ‬وأخبروها‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬ايميل‭ ‬الكتروني‭ ‬للشخص‭ ‬المعني‭ ‬بوزارة‭ ‬العمل،‭ ‬أوضحوا‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يؤكد‭ ‬عدم‭ ‬رفضها‭ ‬للوظيفة‭ ‬وتم‭ ‬تزويدها‭ ‬بنسخة‭ ‬إلكترونية‭ ‬من‭ ‬الايميل‭ ‬فرفعت‭ ‬دعواها‭ ‬وطلبت‭ ‬الحكم‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬الوزارة‭ ‬بغلق‭ ‬ملف‭ ‬التعطل‭ ‬والقضاء‭ ‬وبإعادة‭ ‬فتحه‭ ‬واستمرار‭ ‬صرف‭ ‬إعانة‭ ‬التعطل‭ ‬لها‭ ‬وصرف‭ ‬البدل‭ ‬بأثر‭ ‬رجعي‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬غلق‭ ‬ملفها‭.‬

حيث‭ ‬باشرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدعوى‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬قد‭ ‬بينت‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬قرارها‭ ‬بسقوط‭ ‬حق‭ ‬المدعية‭ ‬في‭ ‬إعانة‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬هو‭ ‬لرفض‭ ‬الأخيرة‭ ‬مرتين‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬المعروضة‭ ‬عليها‭ ‬وأن‭ ‬الإفادة‭ ‬الخاصة‭ ‬بعرض‭ ‬الوظيفة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬المحدد‭ ‬للمقابلة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي‭ (‬الفيديو‭) ‬لم‭ ‬تتجاوب‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬ولم‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬وأبلغت‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بعدم‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬وأبدت‭ ‬عدم‭ ‬ارتياحها‭ ‬للوظيفة‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬نسخة‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المنسوب‭ ‬صدوره‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الموجه‭ ‬الى‭ ‬الوزارة‭ ‬والذي‭ ‬ضمنه‭ ‬إبلاغ‭ ‬الوزارة‭

‬أن‭ ‬المركز‭ ‬أخطأ‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬نتيجة‭ ‬المقابلة،‭ ‬وأن‭ ‬المترشحة‭ ‬لم‭ ‬ترفض‭ ‬حضور‭ ‬المقابلة،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬المستند،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬معه‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬أثبتت‭ ‬عدم‭ ‬رفضها‭ ‬فرصة‭ ‬العمل‭ ‬الثانية‭ ‬المعروضة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المركز،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ينتفي‭ ‬معه‭ ‬ركن‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬عليه‭ ‬ويضحى‭ ‬جديرا‭ ‬بالإلغاء‭ ‬عند‭ ‬الطعن‭ ‬عليه‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بإيقاف‭ ‬صرف‭ ‬إعانة‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬للمدعية‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬أهمها‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬ملف‭ ‬التوظيف‭ ‬الخاص‭ ‬بالمدعية‭ ‬وصرف‭ ‬إعانة‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬وقفها‭. ‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بإيقاف‭ ‬صرف‭ ‬إعانة‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬للمدعية‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬أهمها‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬ملف‭ ‬التوظيف‭ ‬الخاص‭ ‬بالمدعية‭ ‬وصرف‭ ‬إعانة‭ ‬بدل‭ ‬التعطل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬وقفها،‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬رسوم‭ ‬الدعوى‭.‬