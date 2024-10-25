النفط يتجه إلى مكاسب أسبوعية وسط قلق من التوتر بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صعدت أسعار النفط أمس متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من واحد بالمائة في ظل التوتر بالشرق الأوسط واستئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.2 بالمائة إلى 74.56 دولارا للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.2 بالمائة إلى 70.34 دولارا.
وقال توني سيكامور محلل الأسواق في آي.جي في مذكرة «لا نزال نرى أن السعر الصحيح للنفط الخام حاليا هو حول 70 دولارا للبرميل وهو ما نحن عليه الآن، مع انتظارنا لمحركات جديدة للأسعار منها نتيجة اجتماع اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها في أول أكتوبر».
وانخفض الخامان القياسيان بواقع 58 سنتا للبرميل في الجلسة السابقة بعد تقلب الأسعار أمام توقعات متضاربة باحتدام وانخفاض التوتر في الشرق الأوسط.
ويترقب المستثمرون رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي قد يشمل ضرب البنية التحتية النفطية في إيران وتعطيل الإمدادات، لكن تقارير ذكرت أن إسرائيل ستضرب فقط أهدافا عسكرية وليست نووية أو نفطية.
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