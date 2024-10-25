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النفط يتجه إلى مكاسب أسبوعية وسط قلق من التوتر بالشرق الأوسط

10/25/2024 7:06:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صعدت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬أمس‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬أسبوعية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوتر‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬واستئناف‭ ‬محادثات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭.‬

وزادت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬18‭ ‬سنتا‭ ‬أو‭ ‬0‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬74‭.‬56‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬بينما‭ ‬ارتفعت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬الأمريكي‭ ‬15‭ ‬سنتا‭ ‬أو‭ ‬0‭.‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬70‭.‬34‭ ‬دولارا‭.‬

وقال‭ ‬توني‭ ‬سيكامور‭ ‬محلل‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬آي‭.‬جي‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬السعر‭ ‬الصحيح‭ ‬للنفط‭ ‬الخام‭ ‬حاليا‭ ‬هو‭ ‬حول‭ ‬70‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نحن‭ ‬عليه‭ ‬الآن،‭ ‬مع‭ ‬انتظارنا‭ ‬لمحركات‭ ‬جديدة‭ ‬للأسعار‭ ‬منها‭ ‬نتيجة‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬بالمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لنواب‭ ‬الشعب‭ ‬الصيني‭ ‬ورد‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬استهدفها‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أكتوبر‮»‬‭. ‬

وانخفض‭ ‬الخامان‭ ‬القياسيان‭ ‬بواقع‭ ‬58‭ ‬سنتا‭ ‬للبرميل‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬السابقة‭ ‬بعد‭ ‬تقلب‭ ‬الأسعار‭ ‬أمام‭ ‬توقعات‭ ‬متضاربة‭ ‬باحتدام‭ ‬وانخفاض‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

ويترقب‭ ‬المستثمرون‭ ‬رد‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يشمل‭ ‬ضرب‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وتعطيل‭ ‬الإمدادات،‭ ‬لكن‭ ‬تقارير‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستضرب‭ ‬فقط‭ ‬أهدافا‭ ‬عسكرية‭ ‬وليست‭ ‬نووية‭ ‬أو‭ ‬نفطية‭.‬

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