محاولة اغتيال ممثل المرشد الإيراني في محافظة فارس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إيسنا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬صباحي‭ ‬يخضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬مدينة‭ ‬كازرون،‭ ‬وتم‭ ‬تحييد‭ ‬القاتل‭ ‬فورا،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمت‭ ‬بصلة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالمحاربين‭ ‬القدامى،‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬متضاربة‭ ‬حول‭ ‬هويته‭ ‬ودوافعه‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬السياسات‭ ‬التابع‭ ‬لمكتب‭ ‬المرشد‭: ‬‮«‬نطلب‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬عدم‭ ‬الالتفات‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬شائعات‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬حول‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬صباحي‮»‬‭.‬