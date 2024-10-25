محاولة اغتيال ممثل المرشد الإيراني في محافظة فارس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس محاولة اغتيال محمد صباحي ممثل المرشد علي خامنئي وخطيب صلاة الجمعة بمدينة كازرون شمال غرب محافظة فارس جنوب إيران. وأفادت وكالة تسنيم التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن ممثلا للمرشد الإيراني علي خامنئي تعرض أمس الجمعة لمحاولة اغتيال، بينما لا تزال الدوافع مجهولة. وقالت «تسنيم» إن رجل الدين محمد صباحي، وهو أحد ممثلي المرشد الإيراني في محافظة فارس، أصيب بطلق ناري في منطقة الرأس، بعد هجوم من شخص مجهول. ونقلت الوكالة عن مسؤول في جامعة «شيراز» للعلوم الطبية أن صباحي نقل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة وخطرة.
وأكدت وكالة «إيسنا» أن صباحي يخضع لعملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة كازرون، وتم تحييد القاتل فورا، وأشارت إلى أنه لا يمت بصلة إلى ما يعرف بالمحاربين القدامى، وسط تقارير متضاربة حول هويته ودوافعه.
وقال المتحدث باسم مجلس السياسات التابع لمكتب المرشد: «نطلب من الناس عدم الالتفات إلى أي شائعات لا أساس لها حول محاولة اغتيال صباحي».
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