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محاولة اغتيال ممثل المرشد الإيراني في محافظة فارس

10/25/2024 7:06:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬إيرانية‭ ‬أمس‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬محمد‭ ‬صباحي‭ ‬ممثل‭ ‬المرشد‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬وخطيب‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬بمدينة‭ ‬كازرون‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬محافظة‭ ‬فارس‭ ‬جنوب‭ ‬إيران‭. ‬وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬التابعة‭ ‬لـ«الحرس‭ ‬الثوري‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬ممثلا‭ ‬للمرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬تعرض‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬لمحاولة‭ ‬اغتيال،‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الدوافع‭ ‬مجهولة‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬إن‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬محمد‭ ‬صباحي،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬ممثلي‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬فارس،‭ ‬أصيب‭ ‬بطلق‭ ‬ناري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرأس،‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬مجهول‭. ‬ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬شيراز‮»‬‭ ‬للعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬أن‭ ‬صباحي‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬وهو‭ ‬بحالة‭ ‬حرجة‭ ‬وخطرة‭.‬

وأكدت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إيسنا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬صباحي‭ ‬يخضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬مدينة‭ ‬كازرون،‭ ‬وتم‭ ‬تحييد‭ ‬القاتل‭ ‬فورا،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمت‭ ‬بصلة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالمحاربين‭ ‬القدامى،‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬متضاربة‭ ‬حول‭ ‬هويته‭ ‬ودوافعه‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬السياسات‭ ‬التابع‭ ‬لمكتب‭ ‬المرشد‭: ‬‮«‬نطلب‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬عدم‭ ‬الالتفات‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬شائعات‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭ ‬حول‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬صباحي‮»‬‭.‬

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