بحث سبل التعاون بين البحرين والصين في مجالات الطاقة المتجددة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوزاري‭ ‬الثالث‭ ‬لوزراء‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬الحزام‭ ‬والطريق‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تشينغداو‭ ‬الصينية،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬23‭ - ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء؛‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أهمية‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬تحول‭ ‬نحو‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬وضرورة‭ ‬تكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬واستدامة‭ ‬الطاقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توسيع‭ ‬الجهود‭ ‬البحثية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬التحول‭ ‬العالمي‭ ‬لمجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬وأهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬وتأمين‭ ‬سلاسل‭ ‬إمدادات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمار‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬الطاقة،‭ ‬مستعرضًا‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لخفض‭ ‬الانبعاث‭ ‬الكربوني‭ ‬بنسبة‭ ‬30‭% ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬زيارة‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬توقيع‭ ‬10‭ ‬اتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الصيني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والطاقة‭ ‬المستدامة‭. ‬