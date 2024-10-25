بحث سبل التعاون بين البحرين والصين في مجالات الطاقة المتجددة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
التقى ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء، في مدينة تشينغداو الصينية، السيد زهانغ جيان هو، مدير الإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وجاء ذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الثالث لوزراء الطاقة في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، والذي عقد في مدينة تشينغداو الصينية، خلال الفترة 23 - 24 أكتوبر الجاري.
وخلال اللقاء؛ أكد وزير شؤون الكهرباء والماء أهمية تنظيم هذا المؤتمر في ظل ما يشهده العالم من تحول نحو الطاقة المتجددة، وضرورة تكثيف التعاون الدولي في سبيل ضمان أمن واستدامة الطاقة، إلى جانب توسيع الجهود البحثية في سبيل التحول العالمي لمجالات الطاقة النظيفة وأهمية العمل على تنويع وتأمين سلاسل إمدادات الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار.
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى جهود حكومة مملكة البحرين الهادفة إلى تحقيق استدامة الطاقة، مستعرضًا الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي تسعى لخفض الانبعاث الكربوني بنسبة 30% بحلول عام 2035 وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
كما أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى نتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لجمهورية الصين الشعبية، نهاية شهر مايو الماضي، والتي شهدت توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الكهرباء والماء والطاقة المستدامة.
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