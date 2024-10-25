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خلال اجتماعات صندوق النقد.. وزير المالية يحضر حفل الاستقبال السنوي لبنوك البحرين

10/25/2024 7:06:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إسهاماته‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬باعتباره‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لدعم‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬متقدمة‭ ‬وجاذبة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬حضور‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بحضور‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وخالد‭ ‬حميدان‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬السنوي‭ ‬لبنوك‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنويّة‭ ‬للبنك‭ ‬الدولي‭ ‬وصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الدولية‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حفل‭ ‬الاستقبال‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬سنوياً‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬لإبراز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي،‭ ‬وتوطيد‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬العالمية،‭ ‬واستعراض‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وتطور‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي‭. ‬

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