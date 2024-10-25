خلال اجتماعات صندوق النقد.. وزير المالية يحضر حفل الاستقبال السنوي لبنوك البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الدور البارز الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي من خلال إسهاماته الفاعلة في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي باعتباره ركيزة أساسية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى ما تتميز به مملكة البحرين من مقومات وإمكانيات متقدمة وجاذبة للاستثمار في هذا القطاع.
جاء ذلك لدى حضور وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وخالد حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، حفل الاستقبال السنوي لبنوك البحرين الذي نظمته جمعية مصارف البحرين، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماعات السنويّة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في البنوك والمؤسسات المالية الدولية.
الجدير بالذكر أن حفل الاستقبال الذي تنظمه جمعية مصارف البحرين سنوياً يعد فرصة لإبراز مكانة مملكة البحرين الرائدة في المجال المالي والمصرفي، وتوطيد علاقات التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، واستعراض ما وصلت إليه المملكة من إنجازات وتطور في القطاع المالي والمصرفي.
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