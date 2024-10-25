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الصالح والعشيري يشاركان في اجتماعات البرلمان العربي اليوم

10/25/2024 7:06:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يشارك‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬عباس‭ ‬الصالح،‭ ‬والنائب‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬أحمد‭ ‬العشيري،‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الإجرائية‭ ‬والجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬لدور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬الرابع‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭-‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬القاهرة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬الجلسة‭ ‬الإجرائية‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬ونواب‭ ‬الرئيس،‭ ‬ورؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬ونوابهم،‭ ‬بجانب‭ ‬عقد‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬الأولى‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬واجتماعات‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭: ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والسياسية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي،‭ ‬ولجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتربوية‭ ‬والثقافية‭ ‬والمرأة‭ ‬والشباب،‭ ‬ولجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ولجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭.‬


‬وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬وفد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬استمرارا‭ ‬للحضور‭ ‬الفاعل‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬البحرينية،‭ ‬تعزيزا‭ ‬للعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬وتأكيد‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخ‭ ‬الداعم‭ ‬للعمل‭ ‬العربي،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وحرص‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬

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