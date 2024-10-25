الصالح والعشيري يشاركان في اجتماعات البرلمان العربي اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يشارك النائب ممدوح عباس الصالح، والنائب د. هشام أحمد العشيري، في الجلسة الإجرائية والجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، وذلك خلال الفترة من 26-27 أكتوبر الجاري، التي ستقام في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الإجرائية انتخاب رئيس البرلمان العربي، ونواب الرئيس، ورؤساء اللجان ونوابهم، بجانب عقد الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي، واجتماعات اللجان الدائمة، والتي تضم: لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
وتأتي مشاركة وفد مجلس النواب في اجتماعات البرلمان العربي، استمرارا للحضور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية البحرينية، تعزيزا للعمل العربي المشترك، وتأكيد موقف مملكة البحرين الراسخ الداعم للعمل العربي، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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