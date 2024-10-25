الصالح والعشيري يشاركان في اجتماعات البرلمان العربي اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬الجلسة‭ ‬الإجرائية‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬ونواب‭ ‬الرئيس،‭ ‬ورؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬ونوابهم،‭ ‬بجانب‭ ‬عقد‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬الأولى‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬واجتماعات‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭: ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والسياسية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي،‭ ‬ولجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والتربوية‭ ‬والثقافية‭ ‬والمرأة‭ ‬والشباب،‭ ‬ولجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ولجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭.‬

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‬وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬وفد‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬استمرارا‭ ‬للحضور‭ ‬الفاعل‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬البحرينية،‭ ‬تعزيزا‭ ‬للعمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬وتأكيد‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخ‭ ‬الداعم‭ ‬للعمل‭ ‬العربي،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وحرص‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬