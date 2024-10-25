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((جريمة حرب)).. لبنان يندد بمقتل ثلاثة صحفيين في غارة إسرائيلية

10/25/2024 7:06:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬صحفيين‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬طالت‭ ‬مقر‭ ‬إقامتهم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬فجر‭ ‬أمس،‭ ‬وندد‭ ‬مسؤولون‭ ‬لبنانيون‭ ‬بما‭ ‬اعتبروه‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭.‬

وأعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬صحفيين‭ ‬قُتلوا‭ ‬‮«‬في‭ ‬غارة‭ ‬معادية‭ ‬استهدفت‭ ‬مقرّ‭ ‬إقامتهم‭ ‬في‭ ‬حاصبيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭. ‬

ونعت‭ ‬قناة‭ ‬المنار‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬مصوّرها‭ ‬وسام‭ ‬قاسم،‭ ‬بينما‭ ‬نعت‭ ‬قناة‭ ‬الميادين‭ ‬مصوّرها‭ ‬غسان‭ ‬نجار‭ ‬ومهندس‭ ‬البث‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭. ‬

ورأى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬يشكّل‭ ‬فصلا‭ ‬من‭ ‬فصول‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬هدف‭ ‬‮«‬العدوان‭ ‬المتعمّد‭... ‬ترهيب‭ ‬الإعلام‭ ‬للتعمية‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرتكب‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬وتدمير‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬زياد‭ ‬مكاري‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬أكس‭: ‬‮«‬انتظر‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬استراحة‭ ‬الصحفيين‭ ‬الليلية،‭ ‬لكي‭ ‬يغدر‭ ‬بهم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬كان‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬18‭ ‬صحفيا‭ ‬يمثلون‭ ‬سبع‭ ‬مؤسسات‭ ‬إعلامية‭. ‬هذه‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

وتواصلت‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬لبنانية‭ ‬أخرى‭ ‬أمس‭. ‬وتسبّبت‭ ‬إحداها‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬معبر‭ ‬حدودي‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬العامة‭ ‬والنقل‭ ‬علي‭ ‬حمية‭. ‬وهذا‭ ‬المعبر‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬رئيسية،‭ ‬يصبح‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬بسبب‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الاستهداف،‭ ‬وهو‭ ‬يتهم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬باستخدام‭ ‬المعابر‭ ‬‮«‬لنقل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬القتالية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬اعتبرت‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬أن‭ ‬استهداف‭ ‬المعابر‭ ‬‮«‬يعوق‭ ‬ويهدد‭ ‬حقا‭ ‬شريان‭ ‬حياة‭ ‬رئيسيا‭ ‬يستخدمه‭ ‬الناس‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والعبور‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‮»‬‭. ‬

وشنّ‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬غارات‮»‬‭ ‬استهدفت‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬ليل‭ ‬الخميس،‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعنفها‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬في‭ ‬الشويفات‭ ‬العمروسية،‭ ‬حيث‭ ‬دمّرت‭ ‬مبنيَين‭ ‬وأشعلت‭ ‬حريقا‭ ‬كبيرا‮»‬‭. ‬

ويقول‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬يستهدف‭ ‬‮«‬بنى‭ ‬تحتية‮»‬‭ ‬ومنشآت‭ ‬لإنتاج‭ ‬وتخزين‭ ‬الأسلحة‭ ‬عائدة‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬بينما‭ ‬يعلن‭ ‬الأخير‭ ‬‮«‬صد‮»‬‭ ‬محاولات‭ ‬تقدم‭ ‬بري،‭ ‬وإطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬ومسيّرات‭ ‬ضد‭ ‬مناطق‭ ‬وقواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬الى‭ ‬عشرة‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬أعلن‭ ‬مقتلهم‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬

وأسفرت‭ ‬الحرب‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1580‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بحسب‭ ‬تعداد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭. ‬كما‭ ‬تسببت‭ ‬بنزوح‭ ‬زهاء‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أمس‭ ‬بمقتل‭ ‬163‭ ‬عاملا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬

في‭ ‬الأثناء،‭ ‬تتواصل‭ ‬الدعوات‭ ‬الدولية‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬توسع‭ ‬النزاع‭ ‬بشكل‭ ‬إضافي‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬ميقاتي‭ ‬في‭ ‬لندن‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬الملحّ‭ ‬للغاية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬دبلوماسية‭ ‬والتنفيذ‭ ‬الكامل‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬1701،‭ ‬حتى‭ ‬يتحقق‭ ‬أمن‭ ‬حقيقي‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولبنان‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬بين‭ ‬إمكان‭ ‬إطلاق‭ ‬مسار‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬واحتدام‭ ‬للوضع‭ ‬بشكل‭ ‬معمم‭ ‬لا‭ ‬تحصى‭ ‬تداعياته‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬اليونيفيل‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬تحديا‭ ‬بالغ‭ ‬الصعوبة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬في‭ ‬بيانين‭ ‬إلى‭ ‬تعرض‭ ‬مواقعها‭ ‬وعناصرها‭ ‬لأربعة‭ ‬حوادث،‭ ‬أحدها‭ ‬وقع‭ ‬الخميس‭ ‬وأطلق‭ ‬خلاله‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليون‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬مراقبة‭ ‬تابع‭ ‬لها‭.‬

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