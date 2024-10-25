تحفظ حكومي على تقييد نطاق التعاقد مع الأجانب في الوظائف العامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تحفظت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬بقانون‭ ‬لتقييد‭ ‬نطاق‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬الأجانب‭ ‬لتولي‭ ‬الوظائف‭ ‬العامة،‭ ‬باشتراط‭ ‬امتلاك‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬خبرة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬ذاته،‭ ‬وبعقد‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭ ‬قابل‭ ‬للتجديد‭ ‬مدة‭ ‬مماثلة،‭ ‬وبموافقة‭ ‬لجنة‭ ‬يشكلها‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬خلالها‭ ‬بتدريب‭ ‬الموظف‭ ‬البحريني‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم،‭ ‬التي‭ ‬أوصت‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منح‭ ‬المواطن‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬أمام‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتأهيل‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬للحلول‭ ‬محل‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬تولي‭ ‬الوظائف‭ ‬العامة‭.‬

ودعت‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لتعارضه‭ ‬مع‭ ‬السياسة‭ ‬التشريعية‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية؛‭ ‬إذ‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬التنظيمية‭ ‬اشتراط‭ ‬مؤهل‭ ‬معين‭ ‬وتضمين‭ ‬القانون‭ ‬شروطا‭ ‬تفصيلية،‭ ‬كما‭ ‬يعود‭ ‬للاحتياج‭ ‬الفعلي‭ ‬والظروف‭ ‬المتغيرة‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬مسائل‭ ‬تحديد‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬التي‭ ‬تتطلبها‭ ‬الوظيفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المؤهلات‭ ‬الأساسية‭ ‬لأداء‭ ‬مهام‭ ‬وواجبات‭ ‬تلك‭ ‬الوظيفة،‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬أُنيط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬مسؤوليات‭ ‬ومهام‭. ‬

وشددت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬أرسى‭ ‬قاعدة‭ ‬عامة‭ ‬أن‭ ‬الأصل‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬يكون‭ ‬للمرشح‭ ‬البحريني‭ ‬المستوفي‭ ‬شروط‭ ‬شغل‭ ‬الوظيفة،‭ ‬واستثناء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأصل‭ ‬يجوز‭ ‬شغل‭ ‬الوظيفة‭ ‬بغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬بطريقة‭ ‬التعاقد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تعذر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المرشحين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬يستوفون‭ ‬شروط‭ ‬شغل‭ ‬الوظيفة‭ ‬المطلوبة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬عقود‭ ‬توظيف‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬للوظيفة‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬تحدده‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬المتعاقدة‭.‬