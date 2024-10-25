((الأعلى للمرأة)) ينظم برنامجا توعويا حول تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬البرنامج،‭ ‬نقلت‭ ‬العوضي‭ ‬إلى‭ ‬الحضور‭ ‬تحيات‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الاعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وشكرها‭ ‬الجزيل‭ ‬الى‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلةً‭ ‬في‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التوعوي‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬الذي‭ ‬ينفذه‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬عمله‭ ‬للعام‭ ‬2024،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬الوطني‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وأشارت‭ ‬العوضي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يأتي‭ ‬ليتسق‭ ‬مع‭ ‬التوجيهات‭ ‬الكريمة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬ضرورة‭ ‬مراعاة‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬عند‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬والإفصاح‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬الشركات‭ ‬السنوية،‭ ‬مشيدةً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بتعاون‭ ‬الجهات‭ ‬الحاضرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذه‭ ‬التوجهات،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬الكريمة‭ ‬تأتي‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬لمكون‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.‬

وأضافت‭ ‬العوضي‭: ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬فرصة‭ ‬للتوعية‭ ‬بالتعديلات‭ ‬على‭ ‬القواعد‭ ‬المختصة‭ ‬بحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬ضمن‭ ‬الضوابط‭ ‬العليا‭ ‬من‭ ‬مجلد‭ ‬التوجيهات‭ ‬السادس‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مراعاة‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬عند‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة،‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تثمر‭ ‬مداخلات‭ ‬ومناقشات‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬أو‭ ‬مبادئ‭ ‬أولية‭ ‬لمشروع‭ ‬برنامج‭ ‬عمل‭ ‬يتضمن‭ ‬اقتراح‭ ‬الاليات‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تمثيل‭ ‬مناسب‭ ‬للمرأة‭ ‬ضمن‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬والعامة،‭ ‬وبيان‭ ‬الشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬توفرها‭ ‬للمرأة‭ ‬للترشح‭ ‬أو‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬ادارة‭ ‬هذه‭ ‬الشركات،‭ ‬واقتراح‭ ‬البرامج‭ ‬والانشطة‭ ‬المناسبة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المرأة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬اقتراح‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ان‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬وبناء‭ ‬قدرات‭ ‬المرأة‭ ‬وتشجيعها‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬ادارة‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‮»‬‭ ‬وإرساء‭ ‬ثقافة‭ ‬مجتمعية‭ ‬تراكمية‭.‬

واختتمت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬الكلمة‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجميع‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬والشكر‭ ‬موصول‭ ‬للحضور‭ ‬الكريم،‭ ‬آملين‭ ‬ان‭ ‬تساهم‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءتها‭ ‬المهنية‭ ‬وتنويع‭ ‬خبراتها‭ ‬العملية،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬ما‭ ‬تطمح‭ ‬له‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬والفرص‭ ‬المتكافئة‭ ‬بين‭ ‬الرجل‭ ‬والمرأة‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬البرنامج،‭ ‬قدمت‭ ‬حصة‭ ‬المناعي‭ ‬مراقب‭ ‬البحوث‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬عرضًا‭ ‬مرئيًا‭ ‬أكدت‭ ‬خلاله‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬العام‭ ‬2021‭ ‬بدأ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬التطورات‭ ‬التنظيمية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬القواعد‭ ‬الداعمة‭ ‬لمشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة،‭ ‬لذلك‭ ‬باشر‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إنشاء‭ ‬وإصدار‭ ‬التعديلات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التعديل‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬أهداف‭ ‬رئيسية‭ ‬منها‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬حوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية،‭ ‬ومواكبة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وتفعيل‭ ‬المبادئ‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ودستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمرأة‭ ‬ووضع‭ ‬الآليات‭ ‬المناسبة‭ ‬لذلك‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬القواعد‭ ‬المعدّلة‭ ‬شملت‭ ‬مراعاة‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬المساهمة‭ ‬العامة،‭ ‬والإفصاح‭ ‬عن‭ ‬إحصائيات‭ ‬العضوية‭ ‬المصنفة‭ ‬بحسب‭ ‬الجنس‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬الشركة‭ ‬السنوي،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬تأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الشراكة‭ ‬الكاملة‭ ‬للمرأة‭ ‬ودعم‭ ‬تقدمها‭ ‬وتنافسيتها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتمكين‭ ‬وتشجيع‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬تولي‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬وممارسة‭ ‬دور‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬المدرجة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تمثيل‭ ‬المستثمرات‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭.‬

ولفتت‭ ‬المناعي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬تمثيل‭ ‬العنصر‭ ‬النسائي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬المدرجة‭ ‬ارتفعت‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬قواعد‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬للمرأة‭ ‬حضور‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬شركة‭ ‬والآن‭ ‬زاد‭ ‬العدد‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬40‭ ‬شركة‭ ‬مساهمة‭ ‬مدرجة،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬من‭ ‬32 % ‭ ‬إلى‭ ‬47 % ‭ ‬من‭ ‬تواجد‭ ‬العنصر‭ ‬النسائي‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬حوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عرضًا‭ ‬مرئيًا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‮»‬،‭ ‬استعرض‭ ‬فيه‭ ‬مفهوم‭ ‬ومبادئ‭ ‬وتاريخ‭ ‬حوكمة‭ ‬الشركات،‭ ‬والتوجهات‭ ‬الدولية‭ ‬لمدى‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المتطلبات‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬العامة‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬91‭) ‬لسنة ? 2022‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬ميثاق‭ ‬إدارة‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات،‭ ‬هي‭ ‬متطلبات‭ ‬خاصة‭ ‬بتمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬مثل‭ ‬وجوب‭ ‬مراعاة‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬المساهمة‭ ‬العامة،‭ ‬والتزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالإفصاح‭ ‬عن‭ ‬إحصائيات‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬حوكمة‭ ‬الشركة‭ ‬السنوي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تصنَّف‭ ‬هذه‭ ‬الإحصائية‭ ‬بحسب‭ ‬الجنس‭.‬

ولفت‭ ‬العلوي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬وفقًا‭ ‬لتقرير‭ ‬‮«‬النساء‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الادارة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬51‭ ‬دولة،‭ ‬تمت‭ ‬الاشارة‭ ‬الى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤشرات‭ ‬التي‭ ‬تبين‭ ‬واقع‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أن‭ ‬المعدل‭ ‬العالمي‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬20 % ،‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬زيادة‭ ‬قدرها‭ ‬2 , 8 % ‭ ‬عند‭ ‬مقارنة‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الأخير‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬كما‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركتها‭ ‬10 , 2 % ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وتبلغ‭ ‬مشاركة‭ ‬النساء‭ ‬6 , 7 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة،‭ ‬و5 % ‭ ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬البرنامج،‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬مداخلات‭ ‬لهم‭ ‬أهمية‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬ثمار‭ ‬إيجابية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأداء‭ ‬المالي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬دعائم‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الدافع‭ ‬وراء‭ ‬انضمام‭ ‬المرأة‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬هو‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الشركة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬شمولية‭ ‬أفضل‭ ‬وبوجهات‭ ‬نظر‭ ‬متنوعة،‭ ‬ورغبتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭.‬

وأعربت‭ ‬المداخلات‭ ‬عن‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬النوعي،‭ ‬والذي‭ ‬يُعد‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬وعلامة‭ ‬فارقة‭ ‬وإضافة‭ ‬حقيقية‭ ‬لتبوء‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬المكانة‭ ‬المستحقة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬العليا‭ ‬بمختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الرؤية‭ ‬والتوجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬لتقدم‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬المجلس،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مردوده‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تؤكده‭ ‬الدراسات‭ ‬المتخصصة‭ ‬والتجارب‭ ‬العالمية،‭ ‬فهو‭ ‬يعزز‭ ‬التطور‭ ‬اللافت‭ ‬الذي‭ ‬شهده‭ ‬ملف‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كواحد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الهامة‭ ‬في‭ ‬الأجندة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬ترسيخ‭ ‬أسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬الحوكمة‭ ‬وتعزيز‭ ‬تنافسيتها‭ ‬عالميًا‭.‬