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اللجنة العسكرية الأمريكية المصرية تبحث في واشنطن تعزيز الشراكة الدفاعية والتطورات بالمنطقة

10/25/2024 2:48:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 25 – 10 (كونا) -– بحث الاجتماع السنوي ال35 للجنة التعاون العسكري الأمريكية المصرية في واشنطن اليوم الجمعة سبل تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين والتطورات الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) توم كروسون في بيان صحفي أن اجتماع اللجنة العسكرية الذي استمر يومين ترأسه عن الجانب الأمريكي نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانييل شابيرو وعن الجانب المصري مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية اللواء ولاء بيبرس.
وأضاف كروسون أن الاجتماع يعزز الشراكة الدفاعية القوية بين الولايات المتحدة ومصر من خلال المناقشات الثنائية بشأن التعاون الأمني والمخاوف الإقليمية المشتركة والبناء على برامج المساعدة الأمنية الحاسمة.
وأوضح أن وفدي البلدين تبادلا وجهات النظر حول "التحديات الأمنية الإقليمية بما في ذلك الصراعات في غزة ولبنان والسودان وتهديدات الحوثيين للتدفق الحر للتجارة العالمية في البحر الأحمر والأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران".
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز التكامل الأمني الإقليمي وتعميق التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر.
من جهته أعرب مساعد وزير الدفاع شابيرو عن تقديره للجهود المصرية المستمرة لتسهيل إطلاق سراح الأسرى في غزة ومحادثات إيقاف إطلاق النار فضلا عن دور مصر في تخفيف حدة التوترات الإقليمية.
وأكد شابيرو أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الحدود بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يسمح للمدنيين على الجانبين بالعودة بأمان إلى منازلهم والإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة (حماس) الفلسطينية وزيادة تسليم المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وذكر المتحدث أن شابيرو واللواء بيبرس أكدا على الالتزام الدائم للولايات المتحدة ومصر بالعلاقة الاستراتيجية الثنائية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. (النهاية)

ا م م / م م ج




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