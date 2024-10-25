العراق: قتل 4 عناصر من (داعش) في غارة جوية في (صلاح الدين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 25 - 10 (كونا) -- أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة عن قتل أربعة من عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية بمحافظة (صلاح الدين) شمال بغداد.
وذكرت القيادة في بيان أن طائرات عراقية من طراز (اف 16) شنت اليوم في قرابة الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي (12 ظهرا بتوقيت غرينتش) غارة على مقر ل(داعش) في قاطع (بلكانه) شرقي صلاح الدين وذلك بناء على معلومات دقيقة ومتابعة استمرت أربعة أيام.
وأوضحت أن الغارة أسفرت عن تدمير المقر وقتل أربعة إرهابيين فضلا عن تدمير أسلحة وأعتدة ومواد متفجرة ومواد لوجيستية وفنية مختلفة.
وتأتي الغارة في الوقت الذي تتصاعد فيه عمليات القوات الأمنية العراقية في ملاحقة وضرب بقايا عناصر التنظيم الإرهابي في محافظتي (صلاح الدين) و(الانبار). (النهاية)
ع ح ه / م م ج
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