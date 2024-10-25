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العراق: قتل 4 عناصر من (داعش) في غارة جوية في (صلاح الدين)

10/25/2024 2:48:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 25 - 10 (كونا) -- أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الجمعة عن قتل أربعة من عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية بمحافظة (صلاح الدين) شمال بغداد.
وذكرت القيادة في بيان أن طائرات عراقية من طراز (اف 16) شنت اليوم في قرابة الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي (12 ظهرا بتوقيت غرينتش) غارة على مقر ل(داعش) في قاطع (بلكانه) شرقي صلاح الدين وذلك بناء على معلومات دقيقة ومتابعة استمرت أربعة أيام.
وأوضحت أن الغارة أسفرت عن تدمير المقر وقتل أربعة إرهابيين فضلا عن تدمير أسلحة وأعتدة ومواد متفجرة ومواد لوجيستية وفنية مختلفة.
وتأتي الغارة في الوقت الذي تتصاعد فيه عمليات القوات الأمنية العراقية في ملاحقة وضرب بقايا عناصر التنظيم الإرهابي في محافظتي (صلاح الدين) و(الانبار). (النهاية)

ع ح ه / م م ج




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