(الأرصاد): البلاد تتأثر بكتلة هوائية باردة وفرص لهطول أمطار رعدية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 10 (كونا) -– أعلنت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة بطبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وقد تتخللها اعتبارا من منتصف هذه الليلة سحب ركامية مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتوقع مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن تتفاوت كميات الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق خلال الـ24 ساعة المقبلة على أن تستمر حتى فجر يوم الأحد ثم يبدأ التحسن في الأحوال الجوية في الساعات الأولى من النهار.
ودعا القراوي الجميع إلى متابعة النشرة الجوية عبر موقع الإدارة الرسمي أو تطبيقها على الهواتف الذكية خاصة أثناء التقلبات الجوية للاطلاع على آخر تطورات الطقس وأي تحذيرات جوية محتملة.(النهاية)
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