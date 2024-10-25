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(الأرصاد): البلاد تتأثر بكتلة هوائية باردة وفرص لهطول أمطار رعدية

10/25/2024 2:47:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 10 (كونا) -– أعلنت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة بطبقات الجو العليا ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وقد تتخللها اعتبارا من منتصف هذه الليلة سحب ركامية مع فرص لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتوقع مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة أن تتفاوت كميات الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق خلال الـ24 ساعة المقبلة على أن تستمر حتى فجر يوم الأحد ثم يبدأ التحسن في الأحوال الجوية في الساعات الأولى من النهار.
ودعا القراوي الجميع إلى متابعة النشرة الجوية عبر موقع الإدارة الرسمي أو تطبيقها على الهواتف الذكية خاصة أثناء التقلبات الجوية للاطلاع على آخر تطورات الطقس وأي تحذيرات جوية محتملة.(النهاية)

ز ه ر / ع س




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