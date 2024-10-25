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مواجهة مرتقبة تجمع الأهلي والسلط بـيد الأولى اليوم

10/25/2024 2:45:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، المواجهة المهمة والمرتقبة، والتي تجمع بين قطبي كرة اليد الأردنية الأهلي والسلط، في افتتاح الجولة السادسة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024.
ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز لمواصلة التقدم والانفراد بصدارة الترتيب العام، والذي يمهد الطريق نحو بلوغ منصة التتويج، ومن هنا ينتظر أن تحفل المباراة بكامل الندية والإثارة في ظل وجود الكثير من اللاعبين المميزين في صفوف الفريقين.
ويتشارك فريقا السلط والأهلي حاليا في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط لكل فريق، يليهما بالمركز الثالث فريق العربي برصيد 7 نقاط، ثم بالمركز الرابع فريق ساكب، ثم فريقا كفرنجة والكتة برصيد نقطتين لكل فريق، وبالمركز السابع والأخير فريق كفرسوم من دون نقاط.
ويلتقي غدا، فريقا الكتة وساكب عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا كفرسوم وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري، تشهد مواجهات تجمع بين فريقي الأهلي والعربي عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل، في صالة الأميرة سمية بعمان، وفي اليوم التالي يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بإربد، والتي تحتضن أيضا مباراة كفرنجة والسلط والتي تقام عند الساعة السابعة مساء.
ويذكر أن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى تقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتي (الذهاب والإياب)، والفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط يفوز باللقب، بينما الفريق الذي يحتل المركز السابع والأخير يرافق فريق الحسين بالهبوط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
من ناحية أخرى، حدد الاتحاد يوم الخامس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، موعدا لإقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن، حيث يلتقي فريقا السلط وكفرنجة، وكذلك يلتقي فريقا الأهلي وكفرسوم، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية.

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