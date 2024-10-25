مواجهة مرتقبة تجمع الأهلي والسلط بـيد الأولى اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، المواجهة المهمة والمرتقبة، والتي تجمع بين قطبي كرة اليد الأردنية الأهلي والسلط، في افتتاح الجولة السادسة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024.
ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز لمواصلة التقدم والانفراد بصدارة الترتيب العام، والذي يمهد الطريق نحو بلوغ منصة التتويج، ومن هنا ينتظر أن تحفل المباراة بكامل الندية والإثارة في ظل وجود الكثير من اللاعبين المميزين في صفوف الفريقين.
ويتشارك فريقا السلط والأهلي حاليا في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط لكل فريق، يليهما بالمركز الثالث فريق العربي برصيد 7 نقاط، ثم بالمركز الرابع فريق ساكب، ثم فريقا كفرنجة والكتة برصيد نقطتين لكل فريق، وبالمركز السابع والأخير فريق كفرسوم من دون نقاط.
ويلتقي غدا، فريقا الكتة وساكب عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بعمان، ويلتقي فريقا كفرسوم وكفرنجة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة الذهاب للدوري، تشهد مواجهات تجمع بين فريقي الأهلي والعربي عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل، في صالة الأميرة سمية بعمان، وفي اليوم التالي يلتقي فريقا كفرسوم وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الحسن بإربد، والتي تحتضن أيضا مباراة كفرنجة والسلط والتي تقام عند الساعة السابعة مساء.
ويذكر أن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى تقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتي (الذهاب والإياب)، والفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط يفوز باللقب، بينما الفريق الذي يحتل المركز السابع والأخير يرافق فريق الحسين بالهبوط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
من ناحية أخرى، حدد الاتحاد يوم الخامس من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، موعدا لإقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأردن، حيث يلتقي فريقا السلط وكفرنجة، وكذلك يلتقي فريقا الأهلي وكفرسوم، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى المباراة النهائية.
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