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الأهلي يجتاز السلط وينفرد بصدارة دوري كرة اليد

10/25/2024 2:45:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان - الغد- انفرد فريق الأهلي في صدارة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، وذلك بعد الفوز الذي حققه على فريق السلط بنتيجة 29-20، في المباراة التي جرت الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، وبقي رصيد السلط 10 نقاط.
وتقام يوم غد مباراتين، حيث يلتقي فريقا الكتة وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وبذات التوقيت يلتقي في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد فريقا كفرنحة وكفرسوم.

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