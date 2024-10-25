الأهلي يجتاز السلط وينفرد بصدارة دوري كرة اليد

الأهلي يجتاز السلط وينفرد بصدارة دوري كرة اليد
التاريخ
10/25/2024 2:45:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- انفرد فريق الأهلي في صدارة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد لموسم 2024، وذلك بعد الفوز الذي حققه على فريق السلط بنتيجة 29-20، في المباراة التي جرت الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، وبقي رصيد السلط 10 نقاط.
وتقام يوم غد مباراتين، حيث يلتقي فريقا الكتة وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وبذات التوقيت يلتقي في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد فريقا كفرنحة وكفرسوم.
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