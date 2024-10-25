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فوز شباب الأردن على مغير السرحان بدوري المحترفين

10/25/2024 2:45:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فاز فريق شباب الأردن على فريق مغير السرحان بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت اليوم على ستاد الأمير الحسين في السلط.
وجاءت المباراة ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم.
ورفع شباب الأردن رصيده إلى 10 نقاط ، وتجمد رصيد مغير السرحان عند 6 نقاط، فيما تتصدر فرق الحسين إربد والرمثا والأهلي الدوري برصيد 16 نقطة لكل فريق .
--(بترا)

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