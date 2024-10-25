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منتخب الناشئين يخسر أمام نظيره الكوري الشمالي

10/25/2024 2:45:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خسر المنتخب الوطني للناشئين كرة القدم تحت 17 عاما أمام نظيره الكوري الشمالي بنتيجة 0-3 في المباراة التي جرت اليوم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء بتصفيات كأس آسيا لحساب المجموعة الأولى.
وتعتبر هذه الخسارة الثالثة على التوالي للمنتخب الوطني الذي سبق وان خسر أمام منتخبي سوريا وهونغ كونغ .
ويختتم المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بعد غد بلقاء المنتخب الإيراني عند الساعة الخامسة مساء على الملعب ذاته.
--(بترا)

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