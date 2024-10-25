منتخب الناشئين يخسر أمام نظيره الكوري الشمالي

منتخب الناشئين يخسر أمام نظيره الكوري الشمالي
التاريخ
10/25/2024 2:45:06 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خسر المنتخب الوطني للناشئين كرة القدم تحت 17 عاما أمام نظيره الكوري الشمالي بنتيجة 0-3 في المباراة التي جرت اليوم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء بتصفيات كأس آسيا لحساب المجموعة الأولى.
وتعتبر هذه الخسارة الثالثة على التوالي للمنتخب الوطني الذي سبق وان خسر أمام منتخبي سوريا وهونغ كونغ .
ويختتم المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بعد غد بلقاء المنتخب الإيراني عند الساعة الخامسة مساء على الملعب ذاته.
--(بترا)
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