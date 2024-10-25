كاراجر: ليفربول يحتاج لصانع ألعاب للفوز بلقب الدوري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - كشف مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، عما يعتقد أن "الريدز" بحاجة إلى القيام به من أجل الفوز بلقب الدوري
الإنجليزي الممتاز.
واستمتع ليفربول ببداية مشجعة تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت، ويتصدر جدول الترتيب بعد ثماني مباريات، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي. ويواجه ليفربول تحديًا كبيرًا يوم الأحد، حيث يسافر إلى لندن لمواجهة آرسنال.
ووفقًا لكاراجر، يحتاج ليفربول إلى جلب لاعب
وسط مهاجم عالي الجودة، ما سيساعد في تحسين الفريق.
وكتب كاراجر في مقال لصحيفة "تيليجراف": "يحتاج ليفربول إلى الإمساك بزمام الأمور وإبرام بعض التعاقدات الجيدة في كانون الثاني (يناير) إذا كان يريد الفوز باللقب".
وأضاف: "عند مقارنة تشكيلات ليفربول وآرسنال ومانشستر سيتي الأساسية، فإن المنافسين على اللقب لديهم جودة أكبر في منطقة معينة. ليفربول يفتقر إلى لاعب خط وسط مهاجم على غرار مارتن أوديجارد أو فيل فودين أو كيفن دي بروين، ذلك العامل الحاسم في منتصف الملعب الذي يرفع الفريق إلى المستوى التالي".
وتابع: "قدم دومينيك سوبوسلاي أداءً جيدًا بعيدًا عن الكرة ويجلب الطاقة للفريق، ويقوم بالعمل القذر، ولكن على الرغم من كل الاستحواذ الذي يحصل عليه في مناطق جيدة، فإنه يحتاج إلى أن يكون أكثر إنتاجية من حيث تمريراته الحاسمة وأهدافه. لم نر بعد ما إذا كان ذلك جزءًا من أسلوب لعبه".
وأردف: "بالنسبة لـ 60 مليون جنيه إسترليني التي كلف ليفربول للحصول على خدماته، فإنه غالبًا ما يجعلني أرغب في المزيد. لا يجب أن يكون كل هذا عملاً قذرًا عندما يكون لديك الوقت والمساحة على حافة منطقة الجزاء للعثور على زميل في الفريق أو إطلاق تسديدة".
وعلاوة على ذلك، زعم كاراجر أن ليفربول بحاجة إلى استقدام مدافع جديد، سيكون قادرًا على الأداء بشكل فعال في قلب الدفاع أو الظهير الأيسر.
واستمر كاراجر: "ليفربول بحاجة أيضًا إلى مدافع آخر. لقد كنت أقول منذ بضع سنوات أن النادي يحتاج إلى مدافع متعدد الأغراض على اليسار، شخص يمكنه تغطية أندرو روبرتسون أو اللعب في مركز قلب الدفاع دون إضعاف خط الدفاع. مانشستر سيتي لديه هؤلاء المدافعين متعددي الأغراض مثل ناثان آكي وجوسكو جفارديول.. ريكاردو كالافيوري لاعب آرسنال ينتمي إلى نفس الفئة. -(وكالات)
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