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كاراجر: ليفربول يحتاج لصانع ألعاب للفوز بلقب الدوري

10/25/2024 2:45:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - كشف مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، عما يعتقد أن "الريدز" بحاجة إلى القيام به من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
واستمتع ليفربول ببداية مشجعة تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت، ويتصدر جدول الترتيب بعد ثماني مباريات، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي. ويواجه ليفربول تحديًا كبيرًا يوم الأحد، حيث يسافر إلى لندن لمواجهة آرسنال.
ووفقًا لكاراجر، يحتاج ليفربول إلى جلب لاعب وسط مهاجم عالي الجودة، ما سيساعد في تحسين الفريق.
وكتب كاراجر في مقال لصحيفة "تيليجراف": "يحتاج ليفربول إلى الإمساك بزمام الأمور وإبرام بعض التعاقدات الجيدة في كانون الثاني (يناير) إذا كان يريد الفوز باللقب".
وأضاف: "عند مقارنة تشكيلات ليفربول وآرسنال ومانشستر سيتي الأساسية، فإن المنافسين على اللقب لديهم جودة أكبر في منطقة معينة. ليفربول يفتقر إلى لاعب خط وسط مهاجم على غرار مارتن أوديجارد أو فيل فودين أو كيفن دي بروين، ذلك العامل الحاسم في منتصف الملعب الذي يرفع الفريق إلى المستوى التالي".
وتابع: "قدم دومينيك سوبوسلاي أداءً جيدًا بعيدًا عن الكرة ويجلب الطاقة للفريق، ويقوم بالعمل القذر، ولكن على الرغم من كل الاستحواذ الذي يحصل عليه في مناطق جيدة، فإنه يحتاج إلى أن يكون أكثر إنتاجية من حيث تمريراته الحاسمة وأهدافه. لم نر بعد ما إذا كان ذلك جزءًا من أسلوب لعبه".
وأردف: "بالنسبة لـ 60 مليون جنيه إسترليني التي كلف ليفربول للحصول على خدماته، فإنه غالبًا ما يجعلني أرغب في المزيد. لا يجب أن يكون كل هذا عملاً قذرًا عندما يكون لديك الوقت والمساحة على حافة منطقة الجزاء للعثور على زميل في الفريق أو إطلاق تسديدة".
وعلاوة على ذلك، زعم كاراجر أن ليفربول بحاجة إلى استقدام مدافع جديد، سيكون قادرًا على الأداء بشكل فعال في قلب الدفاع أو الظهير الأيسر.
واستمر كاراجر: "ليفربول بحاجة أيضًا إلى مدافع آخر. لقد كنت أقول منذ بضع سنوات أن النادي يحتاج إلى مدافع متعدد الأغراض على اليسار، شخص يمكنه تغطية أندرو روبرتسون أو اللعب في مركز قلب الدفاع دون إضعاف خط الدفاع. مانشستر سيتي لديه هؤلاء المدافعين متعددي الأغراض مثل ناثان آكي وجوسكو جفارديول.. ريكاردو كالافيوري لاعب آرسنال ينتمي إلى نفس الفئة. -(وكالات)

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