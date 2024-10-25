منتخب السيدات يبحث عن تحسين صورته أمام الفلبين اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - يبحث المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، عن تحسين صورته والظهور بشكل مغاير على الصعيد الفني، عندما يواجه نظيره الفلبيني عند الساعة الرابعة عصر اليوم، ضمن منافسات البطولة الوردية الودية، التي تقام على ملاعب
مجمع إميرهام الرياضي
في مدينة أنطاليا التركية.
ويسعى منتخب
السيدات إلى تحقيق فوز معنوي على نظيره الفلبيني، يساهم في زيادة الانسجام بين عناصر الفريق وتحديدا المنضمات للمرة الأولى، في سبيل تشكيل فريق منافس على إحدى البطاقات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2026، والتي غاب عنها المنتخب الوطني في النسخة الماضية بعد مشاركتين متتاليتين العامين 2014 و2018.
وكان المنتخب الوطني قد خسر في مباراته الأولى بالبطولة الودية على يد منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث تعد مباراة اليوم فرصة لتحسين تصنيف المنتخب بالتصنيف العالمي المقبل.
وعمد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، إلى الزج بالعناصر التي تنضم للمنتخب للمرة الأولى، ومنهن رقية الفرارجة وسيلينا عكروش، واللتين شاركتا بصفة أساسية ونجحت كل لاعبة بتسجيل هدف بمرمى منتخب هايتي، إلى جانب إشراك اللاعبة رانيا جمهور كبديلة.
وتعد مواجهة اليوم الثالثة بين المنتخب الوطني ونظيره الفلبيني عبر التاريخ، حيث التقيا من قبل في مناسبتين، وكانت الأولى في طاجيكستان خلال العام 2017 ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، وتمكن منتخب السيدات من الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما فاز المنتخب الفلبيني بهدفين لهدف، في المباراة الثانية بنهائيات كأس آسيا التي أقيمت في الأردن خلال العام 2018.
ويهدف الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، للخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس يحتل المركز 39 عالميا، وأظهر تقدما ملحوظا في الكرة النسوية خلال السنوات الماضية، علما بأن "النشميات" يحتل المركز 74 عالميا.
وتضم قائمة المنتخب المشاركة بالبطولة 25 لاعبة، وهن شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، العنود غازي، فرح أبو تاية، عليا حسن، رانيا جمهور، ريتال الشوبكي، لانا فراس، زينة حازم، لين البطوش، تقى غازي، إيناس جماعين، ياسمين الأجرب، ندى غضبان، روزبهان فريج، سيلينا عكروش، لينا الصاحب، ميساء جبارة، بانه البيطار ورقية الفرارجة.
وغاب عن المباراة الماضية كل من ميساء جبارة، بانه البيطار والعنود غازي لأسباب صحية، على أن يعززن صفوف المنتخب في لقاء اليوم، بحثا عن فوز أول للمنتخب على منافس يتقدم عليه بالتصنيف الدولي منذ فترة طويلة.
ومن المتوقع أن يعمل أبو هنطش على الدفع بأوراق مختلفة في بعض المراكز عن المباراة الماضية، من خلال الزج بصورة أساسية بكل من روند كساب، العنود غازي، آية المجالية، لانا فراس، نور زوقش، زينة حازم، إيناس الجماعين، رزوبهان فريج، ندى غضبان، ميساء جبارة وبانه البيطار.
ويختتم المنتخب الوطني مشواره في البطولة الودية الأربعاء المقبل، من خلال مواجهة منتخب الصين تايبيه على الملعب نفسه عند الساعة العاشرة صباحا.
MENAFN25102024000072011014ID1108819048
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.