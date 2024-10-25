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منتخب السيدات يبحث عن تحسين صورته أمام الفلبين اليوم

10/25/2024 2:45:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - يبحث المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، عن تحسين صورته والظهور بشكل مغاير على الصعيد الفني، عندما يواجه نظيره الفلبيني عند الساعة الرابعة عصر اليوم، ضمن منافسات البطولة الوردية الودية، التي تقام على ملاعب مجمع إميرهام الرياضي في مدينة أنطاليا التركية.
ويسعى منتخب السيدات إلى تحقيق فوز معنوي على نظيره الفلبيني، يساهم في زيادة الانسجام بين عناصر الفريق وتحديدا المنضمات للمرة الأولى، في سبيل تشكيل فريق منافس على إحدى البطاقات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2026، والتي غاب عنها المنتخب الوطني في النسخة الماضية بعد مشاركتين متتاليتين العامين 2014 و2018.
وكان المنتخب الوطني قد خسر في مباراته الأولى بالبطولة الودية على يد منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث تعد مباراة اليوم فرصة لتحسين تصنيف المنتخب بالتصنيف العالمي المقبل.
وعمد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، إلى الزج بالعناصر التي تنضم للمنتخب للمرة الأولى، ومنهن رقية الفرارجة وسيلينا عكروش، واللتين شاركتا بصفة أساسية ونجحت كل لاعبة بتسجيل هدف بمرمى منتخب هايتي، إلى جانب إشراك اللاعبة رانيا جمهور كبديلة.
وتعد مواجهة اليوم الثالثة بين المنتخب الوطني ونظيره الفلبيني عبر التاريخ، حيث التقيا من قبل في مناسبتين، وكانت الأولى في طاجيكستان خلال العام 2017 ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، وتمكن منتخب السيدات من الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما فاز المنتخب الفلبيني بهدفين لهدف، في المباراة الثانية بنهائيات كأس آسيا التي أقيمت في الأردن خلال العام 2018.
ويهدف الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، للخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس يحتل المركز 39 عالميا، وأظهر تقدما ملحوظا في الكرة النسوية خلال السنوات الماضية، علما بأن "النشميات" يحتل المركز 74 عالميا.
وتضم قائمة المنتخب المشاركة بالبطولة 25 لاعبة، وهن شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، نور زوقش، العنود غازي، فرح أبو تاية، عليا حسن، رانيا جمهور، ريتال الشوبكي، لانا فراس، زينة حازم، لين البطوش، تقى غازي، إيناس جماعين، ياسمين الأجرب، ندى غضبان، روزبهان فريج، سيلينا عكروش، لينا الصاحب، ميساء جبارة، بانه البيطار ورقية الفرارجة.
وغاب عن المباراة الماضية كل من ميساء جبارة، بانه البيطار والعنود غازي لأسباب صحية، على أن يعززن صفوف المنتخب في لقاء اليوم، بحثا عن فوز أول للمنتخب على منافس يتقدم عليه بالتصنيف الدولي منذ فترة طويلة.
ومن المتوقع أن يعمل أبو هنطش على الدفع بأوراق مختلفة في بعض المراكز عن المباراة الماضية، من خلال الزج بصورة أساسية بكل من روند كساب، العنود غازي، آية المجالية، لانا فراس، نور زوقش، زينة حازم، إيناس الجماعين، رزوبهان فريج، ندى غضبان، ميساء جبارة وبانه البيطار.
ويختتم المنتخب الوطني مشواره في البطولة الودية الأربعاء المقبل، من خلال مواجهة منتخب الصين تايبيه على الملعب نفسه عند الساعة العاشرة صباحا.

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