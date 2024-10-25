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فليك وأنشيلوتي يؤكدان جاهزية برشلونة وريال مدريد لموقعة الكلاسيكو الليلة

10/25/2024 2:45:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أكد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة أمس، أن على لاعبيه التركيز على ما قدموه في الشوط الثاني أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا (4-1)، عندما كان فريقه "وحدة متماسكة"، أمام الغريم التقليدي ريال مدريد اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في قمة الجولة الحادية عشرة من الليجا.
وشدد فليك خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء على أن فريقه بصدد "مباراة كبيرة جدا"، وسيكون عليه الأداء كما فعل أمام الفريق البافاري، وأن يتأقلم "بأقصى حد ممكن" على الخطة التي سيلعب بها منافسه.
وقال في هذا الصدد: "فكرتنا هي الضغط بأقصى طريقة ممكنة، والضغط بالكرة. علينا أن نلعب بوحدة متماسكة، ولا نترك الكثير من المساحات. ما قدمناه أمام بايرن ميونيخ في الشوط الثاني كان مذهلا. وعلينا التركيز على هذا الأداء".
وأقر المدرب الألماني بأن الأجواء تعكس أنها ستكون مباراة خاصة "والجميع لديه الرغبة من أجل المشاركة"، مشيرا إلى أنه رغم الإمكانات الجماعية والفردية التي يمتلكها الفريق الملكي مثل البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كيليان مبابي، إلا أنه لن يغير فلسفته في اللعب.
وأوضح "أثق في لاعبي فريقي، لأنهم يقدمون أداء رائعا. بعد التعادل أمام بايرن، نجحنا في التقدم والتفوق، وهذا مؤشر جيد، حيث أنه يعني أننا نؤمن بأنفسنا، مع مزيد من الاستحواذ على الكرة. لقد أظهرنا هذا الأمر، وسنواصل تقديمه".
وفي الكلاسيكو الأول له، سئل فليك عما أذاعه تليفزيون ريال مدريد حول حكم المباراة، سانشيز مارتينيز.
وأوضح "لا أعلم شيئا عن الفيديوهات التي عرضها تليفزيون ريال مدريد، الأمر ليس جيدا (القيام بهذا التصرف). الحكام يقدمون عملا شاقا، ووظيفتي هي إعداد اللاعبين. لم أدخل في أي مشكلة مع الحكام. أبلغت اللاعبين في بداية الموسم أن تركيزنا يجب أن يكون على أدائنا، وليس على الحكام".
في الجهة المقابلة، قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إن العودة القوية لبرشلونة المتصدر لا تؤرقه.
ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن ريال حامل اللقب، لكن ريال غير المهزوم في 42 مباراة متتالية في الدوري، يُمكن له أن يُعادل السلسلة الأطول التي يملكها برشلونة بـ43 مباراة في حال خرج بنتيجة إيجابية.
وصرح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "الحقيقة أنهم يقومون بعمل جيد جدا. في مباراة مثل الكلاسيكو، ديربي، من الصعب اختيار المرشّح للفوز".
وتابع المدرب البالغ 65 عاما "لحسن الحظ لا أحد يسرق النوم مني حاليا".
وكان برشلونة خسر ذهابا وإيابا في الدوري الموسم الماضي.
وسجّل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام ثلاثة أهداف في هاتين المباراتين في موسم رائع بالنسبة له ولفريقه، لكنه لم يجد الطريق إلى المرمى في مبارياته العشر الأولى ضمن جميع المسابقات.
قال أنشيلوتي إنه كان سعيدا بمستوى بيلينجهام، وأن المسؤولية الآن تقع على عاتق النجم لفرنسي كيليان مبابي لتصدر قائمة الهدافين لريال مدريد.
سجّل بيلينجهام، الذي لعب كمهاجم خلفا للفرنسي كريم بنزيمة المنتقل إلى الاتحاد السعودي، 10 أهداف في أول 10 مباريات مع ريال خلال الموسم الماضي.
وأردف أنشيلوتي: "في العام الماضي لم يكن لدينا مهاجم. فقدنا مهاجما مهما مثل كريم، وعوّضناه ببيلنجهام، خوسيلو و(المغربي) براهيم (دياز)".
وأكمل مدرب ميلان السابق: "هذا العام ليس لدينا مشكلة، لأننا نمتلك مهاجما يمكنه تسجيل 30، 35 أو حتى 40 هدفا. الأهم هو أن يقوم بيلينجهام بعمله، وهو أمر مهم للغاية".
ويستعد مبابي المنتقل من باريس سان جيرمان لأول كلاسيكو له بقميص ريال بعد انضمامه إليه في الصيف.
ويسعى قائد المنتخب الفرنسي لإثبات نفسه في "الكلاسيكو" الأول في مسيرته، ورفع غلته التهديفية بعدما سجّل 6 أهداف في 9 مباريات في الدوري، إلى جانب هدف واحد في دوري الأبطال، علما بأنه سجل 4 أهداف في شباك برشلونة وجميعها بقميص فريقه السابق سان جرمان.
يخوض اللاعب صراعا مع ناديه السابق بشأن 59.5 مليون دولار من الرواتب التي يزعم أنها غير مدفوعة له، وقد تعرّض في الفترة الماضية لانتقادات في فرنسا لعدم مشاركته مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية.
ظهرت تقارير في السويد بأنه يخضع للتحقيق في قضية اغتصاب مزعومة خلال زيارة لستوكهولم، وصفها مبابي بأنها "أخبار كاذبة".
وقال عنه أنشيلوتي: "أسلوبه في إدارة المباريات والاستعداد لها بسيط وهادئ للغاية. لقد لعب أمام برشلونة مرات عدة، ويعرف ما عليه القيام به".
ويفتقد ريال إلى جهود مهاجمه البرازيلي رودريجو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة.
وامتدح أنشيلوتي المسؤولية التي يتحملها لامين يامال صاحب الـ17 عاما في برشلونة والمنتخب الإسباني الذي توج معه بطلا لأوروبا الصيف الماضي، مبرزا أداء اللاعب الشاب الذي يرى أنه "بدأ مسيرته بطريقة مبهرة".
وأثنى المدرب الإيطالي على يامال قائلا: "الحقيقة أنه بدأ مسيرته بطريقة مبهرة. إنني أحب حقًا طريقة لعبه وسلوكه. إنه لاعب خطير للغاية، لكن لا ينبغي أن نركز عليه بشكل زائد رغم مراعاة سمات الخصم".
وأكد: "ينبغي أن نكون أكثر تركيزًا على ما نريد القيام به، نحن نكن الكثير من الاحترام لبرشلونة، فهم يقومون بعمل جيد للغاية ويدرك الجميع أنهم بدأوا الموسم بشكل جيد جدا".
وتركيزا على فريقه، أظهر أنشيلوتي أقصى قدر من الثقة في مبابي، مبينا أنه لن يوجه له أي رسالة خاصة على اعتبار أنه بصدد أول مباراة كلاسيكيو له، فقد تألق بالفعل بأهدافه في ماضيه أمام برشلونة.
وصرح: "لا يوجد شيء مميز، إنه يعرف جيدًا ما يجب عليه فعله لأنه يتمتع بالخبرة بعد أن لعب ضد برشلونة عدة مرات".
ويعتقد أنشيلوتي أن مبابي يقتربان من أفضل نسخة له، قائلا: "لقد سجل مبابي بالفعل أهدافًا وهو مهم جدًا للفريق. إذا لم يسجل ضد دورتموند فقد كان حاضرًا للغاية في أول لقائين وكان يبحث عن أفضل نسخة له شيئًا فشيئًا. لا أنا ولا الفريق ولا هو في عجلة من أمرنا. نحن راضون بالفعل ومن الواضح أنه سيعمل بشكل أفضل لأنه يمتلك كل الصفات للقيام بعمل أفضل".
كما كال أنشيلوتي المديرح للاعبه البرازيلي فينيسيوس الذي يقدم أداء مميزا منذ شهر، ويصل إلى الكلاسيكو بعد أن قدم عرضًا رائعا في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك في "ريمونتادا" الريال أمام بوروسيا دورتموند.
وقال في هذا الصدد أن "تدريب فينيسيوس يعني تدريب واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وهو شاب ما زال متواضعًا للغاية، وقد تمكن من التقدم كثيرًا كلاعب كرة قدم ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين وليستحق أن يكون الفائز بالكرة الذهبية في المستقبل، لا أحد يشكك في ذلك، ومع ذلك مازال يحافظ على نفس التواضع والجدية التي كان يتمتع بها عندما التقيته".
وأضاف المدرب الإيطالي: "آمل ألا يكون هناك قائد واحد في الفريق، وأن يكون هناك كثيرون. يمكن أن يكون فينيسيوس قائدًا، ويمكن أن يكون فالفيردي كذلك، وما يزال مودريتش قائدا. الشباب بوسعهم إظهار قدرتهم على القيادة بالعمل أكثر منه بالقول". -(وكالات)

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