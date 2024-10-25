فليك وأنشيلوتي يؤكدان جاهزية برشلونة وريال مدريد لموقعة الكلاسيكو الليلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أكد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة أمس، أن على لاعبيه التركيز على ما قدموه في الشوط الثاني أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا (4-1)، عندما كان فريقه "وحدة متماسكة"، أمام الغريم التقليدي ريال مدريد
اليوم على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في قمة الجولة الحادية عشرة من الليجا.
وشدد فليك خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء على أن فريقه بصدد "مباراة كبيرة جدا"، وسيكون عليه الأداء كما فعل أمام الفريق البافاري، وأن يتأقلم "بأقصى حد ممكن" على الخطة التي سيلعب بها منافسه.
وقال في هذا الصدد: "فكرتنا هي الضغط بأقصى طريقة ممكنة، والضغط بالكرة. علينا أن نلعب بوحدة متماسكة، ولا نترك الكثير من المساحات. ما قدمناه أمام بايرن ميونيخ في الشوط الثاني كان مذهلا. وعلينا التركيز على هذا الأداء".
وأقر المدرب الألماني بأن الأجواء تعكس أنها ستكون مباراة خاصة "والجميع لديه الرغبة من أجل المشاركة"، مشيرا إلى أنه رغم الإمكانات الجماعية والفردية التي يمتلكها الفريق الملكي مثل البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كيليان مبابي، إلا أنه لن يغير فلسفته في اللعب.
وأوضح "أثق في لاعبي فريقي، لأنهم يقدمون أداء رائعا. بعد التعادل أمام بايرن، نجحنا في التقدم والتفوق، وهذا مؤشر جيد، حيث أنه يعني أننا نؤمن بأنفسنا، مع مزيد من الاستحواذ على الكرة. لقد أظهرنا هذا الأمر، وسنواصل تقديمه".
وفي الكلاسيكو الأول له، سئل فليك عما أذاعه تليفزيون ريال مدريد حول حكم المباراة، سانشيز مارتينيز.
وأوضح "لا أعلم شيئا عن الفيديوهات التي عرضها تليفزيون ريال مدريد، الأمر ليس جيدا (القيام بهذا التصرف). الحكام يقدمون عملا شاقا، ووظيفتي هي إعداد اللاعبين. لم أدخل في أي مشكلة مع الحكام. أبلغت اللاعبين في بداية الموسم أن تركيزنا يجب أن يكون على أدائنا، وليس على الحكام".
في الجهة المقابلة، قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إن العودة القوية لبرشلونة المتصدر لا تؤرقه.
ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن ريال حامل اللقب، لكن ريال غير المهزوم في 42 مباراة متتالية في الدوري، يُمكن له أن يُعادل السلسلة الأطول التي يملكها برشلونة بـ43 مباراة في حال خرج بنتيجة إيجابية.
وصرح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "الحقيقة أنهم يقومون بعمل جيد جدا. في مباراة مثل الكلاسيكو، ديربي، من الصعب اختيار المرشّح للفوز".
وتابع المدرب البالغ 65 عاما "لحسن الحظ لا أحد يسرق النوم مني حاليا".
وكان برشلونة خسر ذهابا وإيابا في الدوري الموسم الماضي.
وسجّل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام ثلاثة أهداف في هاتين المباراتين في موسم رائع بالنسبة له ولفريقه، لكنه لم يجد الطريق إلى المرمى في مبارياته العشر الأولى ضمن جميع المسابقات.
قال أنشيلوتي إنه كان سعيدا بمستوى بيلينجهام، وأن المسؤولية الآن تقع على عاتق النجم لفرنسي كيليان مبابي لتصدر قائمة الهدافين لريال مدريد.
سجّل بيلينجهام، الذي لعب كمهاجم خلفا للفرنسي كريم بنزيمة المنتقل إلى الاتحاد السعودي، 10 أهداف في أول 10 مباريات مع ريال خلال الموسم الماضي.
وأردف أنشيلوتي: "في العام الماضي لم يكن لدينا مهاجم. فقدنا مهاجما مهما مثل كريم، وعوّضناه ببيلنجهام، خوسيلو و(المغربي) براهيم (دياز)".
وأكمل مدرب ميلان السابق: "هذا العام ليس لدينا مشكلة، لأننا نمتلك مهاجما يمكنه تسجيل 30، 35 أو حتى 40 هدفا. الأهم هو أن يقوم بيلينجهام بعمله، وهو أمر مهم للغاية".
ويستعد مبابي المنتقل من باريس سان جيرمان لأول كلاسيكو له بقميص ريال بعد انضمامه إليه في الصيف.
ويسعى قائد المنتخب الفرنسي لإثبات نفسه في "الكلاسيكو" الأول في مسيرته، ورفع غلته التهديفية بعدما سجّل 6 أهداف في 9 مباريات في الدوري، إلى جانب هدف واحد في دوري الأبطال، علما بأنه سجل 4 أهداف في شباك برشلونة وجميعها بقميص فريقه السابق سان جرمان.
يخوض اللاعب صراعا مع ناديه السابق بشأن 59.5 مليون دولار من الرواتب التي يزعم أنها غير مدفوعة له، وقد تعرّض في الفترة الماضية لانتقادات في فرنسا لعدم مشاركته مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية.
ظهرت تقارير في السويد بأنه يخضع للتحقيق في قضية اغتصاب مزعومة خلال زيارة لستوكهولم، وصفها مبابي بأنها "أخبار كاذبة".
وقال عنه أنشيلوتي: "أسلوبه في إدارة المباريات والاستعداد لها بسيط وهادئ للغاية. لقد لعب أمام برشلونة مرات عدة، ويعرف ما عليه القيام به".
ويفتقد ريال إلى جهود مهاجمه البرازيلي رودريجو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة.
وامتدح أنشيلوتي المسؤولية التي يتحملها لامين يامال صاحب الـ17 عاما في برشلونة والمنتخب الإسباني الذي توج معه بطلا لأوروبا الصيف الماضي، مبرزا أداء اللاعب الشاب الذي يرى أنه "بدأ مسيرته بطريقة مبهرة".
وأثنى المدرب الإيطالي على يامال قائلا: "الحقيقة أنه بدأ مسيرته بطريقة مبهرة. إنني أحب حقًا طريقة لعبه وسلوكه. إنه لاعب خطير للغاية، لكن لا ينبغي أن نركز عليه بشكل زائد رغم مراعاة سمات الخصم".
وأكد: "ينبغي أن نكون أكثر تركيزًا على ما نريد القيام به، نحن نكن الكثير من الاحترام لبرشلونة، فهم يقومون بعمل جيد للغاية ويدرك الجميع أنهم بدأوا الموسم بشكل جيد جدا".
وتركيزا على فريقه، أظهر أنشيلوتي أقصى قدر من الثقة في مبابي، مبينا أنه لن يوجه له أي رسالة خاصة على اعتبار أنه بصدد أول مباراة كلاسيكيو له، فقد تألق بالفعل بأهدافه في ماضيه أمام برشلونة.
وصرح: "لا يوجد شيء مميز، إنه يعرف جيدًا ما يجب عليه فعله لأنه يتمتع بالخبرة بعد أن لعب ضد برشلونة عدة مرات".
ويعتقد أنشيلوتي أن مبابي يقتربان من أفضل نسخة له، قائلا: "لقد سجل مبابي بالفعل أهدافًا وهو مهم جدًا للفريق. إذا لم يسجل ضد دورتموند فقد كان حاضرًا للغاية في أول لقائين وكان يبحث عن أفضل نسخة له شيئًا فشيئًا. لا أنا ولا الفريق ولا هو في عجلة من أمرنا. نحن راضون بالفعل ومن الواضح أنه سيعمل بشكل أفضل لأنه يمتلك كل الصفات للقيام بعمل أفضل".
كما كال أنشيلوتي المديرح للاعبه البرازيلي فينيسيوس الذي يقدم أداء مميزا منذ شهر، ويصل إلى الكلاسيكو بعد أن قدم عرضًا رائعا في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك في "ريمونتادا" الريال أمام بوروسيا دورتموند.
وقال في هذا الصدد أن "تدريب فينيسيوس يعني تدريب واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وهو شاب ما زال متواضعًا للغاية، وقد تمكن من التقدم كثيرًا كلاعب كرة قدم ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين وليستحق أن يكون الفائز بالكرة الذهبية في المستقبل، لا أحد يشكك في ذلك، ومع ذلك مازال يحافظ على نفس التواضع والجدية التي كان يتمتع بها عندما التقيته".
وأضاف المدرب الإيطالي: "آمل ألا يكون هناك قائد واحد في الفريق، وأن يكون هناك كثيرون. يمكن أن يكون فينيسيوس قائدًا، ويمكن أن يكون فالفيردي كذلك، وما يزال مودريتش قائدا. الشباب بوسعهم إظهار قدرتهم على القيادة بالعمل أكثر منه بالقول". -(وكالات)
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