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ناشئي اليد بالمركز السادس في البطولة الآسيوية الشاطئية

10/25/2024 2:45:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- حل المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين بالمركز السادس على سلم ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية الثالثة، والتي اختتمت أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك، وشهدت مشاركة سبع منتخبات هي إلى جانب الأردن (إيران، تايلاند، قطر، عمان، الصين، وأندونيسيا).
وكان المنتخب الوطني خاض ست مواجهات في هذه البطولة، حيث تمكن من الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 2-1، وكذلك الفوز على المنتخب الأندونيسي بنتيجة 2-0، فيما خسر أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 0-2، وبذات النتيجة خسر أمام المنتخب العماني، وخسر أمام المنتخب التايلاندي بنتيجة 1-2، وخسر أمام المنتخب الصيني بنتيجة 2-0.
وجمع المنتخب الوطني في ختام مشاركته 4 نقاط، في الوقت الذي بقي فيه المنتخب الإيراني بالمركز الأول برصيد 12 نقطة، وحل المنتخب التايلاندي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم جاء المنتخب القطري بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، تلاه بذات الرصيد المنتخب العماني بالمركز الرابع، ثم جاء المنتخب الصيني بالمركز الخامس، ثم المنتخب الأندونيسي بالمركز السابع والأخير برصيد خال من النقاط.
ووفق هذا الترتيب حجزت منتخبات إيران وتايلاند وقطر المقاعد الثلاثة المخصصة للقارة الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية خلال شهر أيار (مايو) العام المقبل.
ومن المقرر أن يعود وفد المنتخب الوطني إلى العاصمة عمان اليوم السبت بعد مشاركته في هذه البطولة، والتي كان يطمح من خلالها إلى تحقيق نتائج إيجابية تعزز من فرصه بالتأهل إلى بطولة العالم المقبلة.
وسبق للمنتخب الوطني أن فاز بالمركز الثاني في النسخة الماضية التي جرت في إيران، وتمكن من التأهل إلى بطولة العالم لأول مرة في تاريخ كرة اليد الأردنية.
ويذكر أن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في منافسات البطولة تضم كلا من اللاعبين: حمزة أبو دياك وعمر الخلايلة ومحمد العبيد وكريم السماعيل وعبادة العقيلي وتميم الرواشدة وسيف الجيزاوي وأيوب بكار وأحمد هاني وأيهم عياصرة.

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