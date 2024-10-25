ناشئي اليد بالمركز السادس في البطولة الآسيوية الشاطئية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد- حل المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين بالمركز السادس على سلم ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية الثالثة، والتي اختتمت أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك، وشهدت مشاركة سبع منتخبات هي إلى جانب الأردن (إيران، تايلاند، قطر، عمان، الصين، وأندونيسيا).
وكان المنتخب الوطني خاض ست مواجهات في هذه البطولة، حيث تمكن من الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 2-1، وكذلك الفوز على المنتخب الأندونيسي بنتيجة 2-0، فيما خسر أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 0-2، وبذات النتيجة خسر أمام المنتخب العماني، وخسر أمام المنتخب التايلاندي بنتيجة 1-2، وخسر أمام المنتخب الصيني بنتيجة 2-0.
وجمع المنتخب الوطني في ختام مشاركته 4 نقاط، في الوقت الذي بقي فيه المنتخب الإيراني بالمركز الأول برصيد 12 نقطة، وحل المنتخب التايلاندي بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم جاء المنتخب القطري بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، تلاه بذات الرصيد المنتخب العماني بالمركز الرابع، ثم جاء المنتخب الصيني بالمركز الخامس، ثم المنتخب الأندونيسي بالمركز السابع والأخير برصيد خال من النقاط.
ووفق هذا الترتيب حجزت منتخبات إيران وتايلاند وقطر المقاعد الثلاثة المخصصة للقارة الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم التي تستضيفها مدينة الحمامات التونسية خلال شهر أيار (مايو) العام المقبل.
ومن المقرر أن يعود وفد المنتخب الوطني إلى العاصمة عمان اليوم السبت بعد مشاركته في هذه البطولة، والتي كان يطمح من خلالها إلى تحقيق نتائج إيجابية تعزز من فرصه بالتأهل إلى بطولة العالم المقبلة.
وسبق للمنتخب الوطني أن فاز بالمركز الثاني في النسخة الماضية التي جرت في إيران، وتمكن من التأهل إلى بطولة العالم لأول مرة في تاريخ كرة اليد الأردنية.
ويذكر أن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في منافسات البطولة تضم كلا من اللاعبين: حمزة أبو دياك وعمر الخلايلة ومحمد العبيد وكريم السماعيل وعبادة العقيلي وتميم الرواشدة وسيف الجيزاوي وأيوب بكار وأحمد هاني وأيهم عياصرة.
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