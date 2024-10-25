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خسارة ثالثة لـالناشئين بتصفيات آسيا على يد كوريا الشمالية

10/25/2024 2:45:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 17 عاما أمس، للخسارة الثالثة على التوالي بتصفيات كأس آسيا لحساب المجموعة الأولى، وجاءت على يد منتخب كوريا الشمالية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء.
وخسر منتخب الناشئين مباراته الأولى بالتصفيات على يد منتخب سورية بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يتلقى هزيمة مفاجأة من منتخب هونج كونج بالجولة الثانية بهدفين لهدف، ليفقد المنتخب فرصة التأهل لنهائيات كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، بعد الغياب عن النسخة الماضية في العام 2023.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد قام المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله القططي بإجراء عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاضت اللقاء الماضي، وذلك عبر الزج بصفة أساسية بكل من زياد الزعبي، حسين ذيابات، خزرج القاسم، نور الدين عمرو، هشام سلامة، ياسر الحمبوز، عز الدين المصري، زيد الخالدي، حسن العابورة، محمد أبو رمح وزيد أبو دهيم.
وعلى الطرف المقابل، بدأ منتخب كوريا الشمالية برفقة مدربه تاي سونج المباراة بتشكيلة أساسية مكونة من جونج هيون جو، شوي شونج هيوك، شوي سونج هون، أو وون مو، ري كانج سونج، آن جين سوك، ريرو جوون، باك كوانج سونج، كيم تاي كوج، ري كيونج بونج وكيم يو جين.
وكان المنتخب الوطني قريبا من التقدم للمرة الأولى على منافسيه بهذه التصفيات، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء، عبر المهاجم زيد أبو دهيم، الذي انفرد بالمرمى الكوري، إلا أن العارضة وقفت بالمرصاد أمام محاولته.
وحاول“الناشئين” الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الأولى في التصفيات خلال الفترة الأولى، إلا أن اللاعب الكوري الشمالي آن جين سوك منح التقدم بالنتيجة لمنتخب بلاده قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول، من تسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الزعبي.
وواصل منتخب كوريا الشمالية أفضليته على مجريات اللقاء، ليحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 59 من زمن المباراة، تقدم لتنفيذها قائد المنتخب شوي سونج هون، ونجح بتسجيلها على يسار الحارس الزعبي، قبل أن يعزز زميله كيم يو جين النتيجة بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 75، لتنتهي المواجهة بخسارة“الناشئين” بثلاثية نظيفة.
ويختتم المنتخب الوطني مشواره في التصفيات غدا بلقاء المنتخب الإيراني عند الساعة الخامسة مساء على الملعب ذاته.

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