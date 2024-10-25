خسارة ثالثة لـالناشئين بتصفيات آسيا على يد كوريا الشمالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم
تحت 17 عاما أمس، للخسارة الثالثة على التوالي بتصفيات كأس آسيا لحساب المجموعة الأولى، وجاءت على يد منتخب
كوريا الشمالية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء.
وخسر منتخب الناشئين مباراته الأولى بالتصفيات على يد منتخب سورية بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يتلقى هزيمة مفاجأة من منتخب هونج كونج بالجولة الثانية بهدفين لهدف، ليفقد المنتخب فرصة التأهل لنهائيات كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، بعد الغياب عن النسخة الماضية في العام 2023.
وبالعودة لمجريات اللقاء، فقد قام المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله القططي بإجراء عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاضت اللقاء الماضي، وذلك عبر الزج بصفة أساسية بكل من زياد الزعبي، حسين ذيابات، خزرج القاسم، نور الدين عمرو، هشام سلامة، ياسر الحمبوز، عز الدين المصري، زيد الخالدي، حسن العابورة، محمد أبو رمح وزيد أبو دهيم.
وعلى الطرف المقابل، بدأ منتخب كوريا الشمالية برفقة مدربه تاي سونج المباراة بتشكيلة أساسية مكونة من جونج هيون جو، شوي شونج هيوك، شوي سونج هون، أو وون مو، ري كانج سونج، آن جين سوك، ريرو جوون، باك كوانج سونج، كيم تاي كوج، ري كيونج بونج وكيم يو جين.
وكان المنتخب الوطني قريبا من التقدم للمرة الأولى على منافسيه بهذه التصفيات، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء، عبر المهاجم زيد أبو دهيم، الذي انفرد بالمرمى الكوري، إلا أن العارضة وقفت بالمرصاد أمام محاولته.
وحاول“الناشئين” الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الأولى في التصفيات خلال الفترة الأولى، إلا أن اللاعب الكوري الشمالي آن جين سوك منح التقدم بالنتيجة لمنتخب بلاده قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول، من تسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الزعبي.
وواصل منتخب كوريا الشمالية أفضليته على مجريات اللقاء، ليحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 59 من زمن المباراة، تقدم لتنفيذها قائد المنتخب شوي سونج هون، ونجح بتسجيلها على يسار الحارس الزعبي، قبل أن يعزز زميله كيم يو جين النتيجة بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 75، لتنتهي المواجهة بخسارة“الناشئين” بثلاثية نظيفة.
ويختتم المنتخب الوطني مشواره في التصفيات غدا بلقاء المنتخب الإيراني عند الساعة الخامسة مساء على الملعب ذاته.
MENAFN25102024000072011014ID1108819045
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.