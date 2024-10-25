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شباب الأردن يتخطى حاجز مغير السرحان بثنائية في دوري المحترفين

10/25/2024 2:45:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






مدن - زاد فريق شباب الأردن معاناة مغير السرحان بدوري المحترفين لكرة القدم، وتغلب عليه بهدفين نظيفين أمس على ملعب الأمير حسين بمدينة السلط، ضمن منافسات الجولة الثامنة.
وأحرز هدفي الفائز كل من عون المحارمة (27) وثائر أشرف (57).
ورفع شباب الأردن رصيده إلى 10 نقاط، فيما بقي مغير السرحان برصيد 6 نقاط، علما بأن مباراة ثانية أقيمت أمس وجمعت الفيصلي برصيد 10 نقاط مع الجزيرة برصيد 6 نقاط، على ستاد عمان الدولي.
وتتواصل منافسات الجولة الثامنة اليوم، عندما يحل الرمثا شريك الصدارة النقطية برصيد 16 نقطة، ضيفا ثقيل الظل على السلط صاحب المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط، في المباراة التي ستقام عند الساعة الخامسة على ملعب الأمير حسين بمدينة السلط، فيما تغلف أجواء لعبة الكراسي الموسيقية لقاء معان (المركز العاشر برصيد 5 نقاط) والصريح صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط، في المباراة التي تقام عند الساعة الثامنة إلا ربع على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.
مغير السرحان 0 شباب الأردن 2
فرضت السرعة بالهجوم نفسها على انطلاقة الشوط الأول، ومضت الأحداث في كفة متوازنة بين فريقي مغير السرحان وشباب الأردن، وكان الصراع واضحا بين رجال عمليات الفريقين، حيث عمل حمزة الشمالي، معتز عبيدات، أحمد بشير، أحمد أبو صعيليك، لدفع حضور علي ذيابات وأحمد الحراحشة في مقدمة مغير السرحان الهجومية، والتي استوعبتها مراقبة وحيوية وسط الشباب بقيادة عون المحارمة، ورد البري، ثائر أشرف، زيد الأصفر، مع تنويع حلول الاختراق، والاستفادة من قدرات صلاح عفيف وحمزة النعيم في الهجوم.
وكاد علي ذيابات أن يضع مغير السرحان بالمقدمة، عندما خطف الكرة المعادة بالخطأ من رواد أبو خيزران، وانفرد بحارس المرمى رشيد رفيد الذي أنقذ الموقف، وسرعان ما انطلق الشباب من الدفاع إلى الهجوم، ووصلت الكرة نحو الأصفر الذي توغل ووضع كرة زاحفة لم تجد من يودعها المرمى الخالي، وعاد الأصفر وخطف كرة الدافع ورواغ حارس مغير السرحان منذر الزعبي، الا أن الأخير أنقذ الموقف.
وبقيت الأحداث سريعة، في ظل احتواء رباعي دفاع الشباب رواد أبو خيزران، أحمد أيمن، محمد طه ومحمد الذريوات، أمام حارس المرمى رفيد رشيد، فيما عانى رباعي دفاع مغير السرحان بقيادة زيد أبو الريش، مجاهد الزواهرة، قصي طنوس، وأحمد الخلايلة، وغاب التنسيق في كرة محمد طه العرضية، التي استقبلها المحارمة وأودعها مرمى الزعبي بحرفنة، معلنا تقدم الشباب في الدقيقة 27.
وحاول معتز عبيدات وأحمد بشير تعديل النتيجة، الا أن كرتيهما الخطيرتين ذهبتا بجوار المرمى الشبابي، لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الأردن بنتيجة 1-0.
ومرت أحداث الشوط الثاني بذات السيناريو، وفي ظل انشغال مغير السرحان في تنظيم عملياته بهدف التعديل، كان الشباب يعود بهجمة سريعة، تبادل فيها الكرة الأصفر وثائر أشرف، ووضعها الأخير أنيقة في الزاوية اليمنى للزعبي، معلنا الهدف الثاني لشباب الأردن في الدقيقة 57، ونشط مغير السرحان لتقليص النتيجة.
وطرح الفريقان أوراقهما البديلة بنوايا تكتيكية على ارض الملعب، فيما بقيت الأفضلية لشباب الأردن لترابط خطوطه، والكثافة العديدية في منتصف الملعب، والعودة بالهجمات السريعة، وعانى مغير السرحان من التحضير المطول، وافتقاد القوة الهجومية أمام مرمى الشباب، ولجأ الى التسديدات وأخطرها كرة الحراحشة التي علت المرمى.
السلط - الرمثا
يريد السلط معالجة جرح الخسارة في الجولة الماضية أمام الجزيرة، والبحث عن التقدم إلى المناطق الدافئة، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور، ويشترك الفريقان في طموح الفوز بأهداف متباينة، ما يزيد من قوة المباراة.
وحاول المدير الفني لفريق السلط هيثم الشبول، معالجة أخطاء المباراة الماضية أمام الجزيرة، ورفع المعنويات وتوجيه أنظار الفريق نحو الانتصار، مدركا أن أي عثرة ستزيد من صعوبة وضع الفريق.
وسيعول الشبول على قدرات حمد البلاونة، التونسي منير الهادي، أحمد العواودة، أحمد العيساوي، لإغلاق المنافذ من وسط الملعب، أمام رباعي الدفاع محمد أبو زريق، محمد غانم، ماهر الشحري، محسن أبو جبلة، لحماية مرمى سيف أبوهزيم، والقدرة على تسريع التحولات الهجومية وتفعيل دور إبراهيم الجوابرة ومحمد عبد المطلب“بوجبا”.
في الناحية الأخرى، يفكر المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور، بحماية الصدارة ومواصلة الانتصارات، معتمدا على الهجوم السريع والمبكر واستثمار أسلحته المهارية من منطقة العمليات، التي يتواجد فيها أحمد السلمان، ابراهيم الخب، مصعب اللحام، وعلي عزايزة، بهدف تعزيز انطلاقات بشار ذيابات وحمزة الدردور في المقدمة الهجومية، والتركيز على العمل الجماعي، وتوفير الإسناد لدفاعات الفريق التي يتواجد فيها السوري يوسف محمد، عبدالرحمن الدرابسة، أحمد المغربي وخالد أبو عاقولة لحماية مرمى الحارس مالك شلبية.
معان - الصريح
يغلف الحوار اللاهب مجريات مباراة معان والصريح، وإن كان لا يخلو من الحذر، ذلك لأن الفريقين معنيان بنقاط المباراة بأهمية كبيرة، لدفع خطواتهما في ظل تقاربهما النقطي، ولإداركهما الخطر الذي يحيط بهما في هذا الموسم الاستثنائي، الذي تشير تعليماته بهبوط 4 فرق إلى مصاف الدرجة الأولى.
وعمل مدرب معان العراقي أمين فيلب، على إخراج فريقه من تداعيات خسارته أمام الرمثا الجولة الماضية، وتوجيه تركيز لاعبيه إلى هذه المباراة، معتمدا على الكثافة العددية في منطقة العمليات، بوجود أحمد إلياس، خضر الحاج، أوس أبو هضيب، ابراهيم الوراد، سليمان أبو زمع، والالتقاء مع حضور المدافعين علي المصري، إياد طمليه، يزن الغرابلة، عمر مناصرة، أمام حارس المرمى وليد زياد، وتنظيم الانطلاقات الهجومية من قبل الرواد وأبو زمع ومايبا.
ويبحث مدرب الصريح ماهر العجلوني، عن ضبط مؤشر الأداء وهو الذي قدم انطلاقه قوية بالدوري، لكن يتباين أداؤه من مباراة إلى اخرى، وتعثر بالتعادل أمام مغير السرحان بالجولة الماضية.
ويطالب العجلوني لاعبيه بالحضور الذهني، عبر تثبيت عبدالله الزعبي في حراسة المرمى، وحماية البوابة الدفاعية من قبل ياسر الرواشدة، أحمد عبيدات، طارق تيم، أحمد ايمن، بالتواصل مع رجال العمليات هذال السرحان، يوسف الرواشدة، عدي ارقيبات، سامح مراعبة، وتمويل انطلاقات محمد العكش وعبدالله عوض الهجومية.

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