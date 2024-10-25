في موسم عصر الزيتون... كيف تميز الزيت الأصلي من المغشوش وما هي فوائده؟

مع بدء موسم قطاف الزيتون، يتم اختيار ثمار الزيتون التي تختلف ألوانها بين الأخضر والأسود حسب نضج الثمار. الزيتون الذي يتم حصاده في وقت لاحق من الموسم يميل إلى اللون الأسود ويكون أقل حموضة وأعلى في الفائدة.

ولضمان الحصول على زيت أصلي غير مغشوش، يجب الانتباه إلى مصدر الزيت وطرق عصره، حيث يُفضل الزيت المعصور على البارد لاحتوائه على نسبة عالية من البوليفينول.

ومع ذلك، قد يقع البعض في فخ شراء زيت مغشوش يقوم بعض التجار بخلطه وبيعه للمستهلكين على أنه تم عصره حديثًا ومن العام.

ووفقًا للأسعار المحلية، يُتوقع أن يتراوح سعر تنكة زيت الزيتون لهذا العام بين 90 إلى 110 دنانير، وهو سعر قريب من أسعار العام الماضي.



كيفية تمييز زيت الزيتون المغشوش



-ترسب الشوائب: إذا ترسبت الشوائب في قاع الزيت ببطء وبشكل طبيعي، فإن الزيت أصلي. أما إذا ترسبت الشوائب بسرعة، فهذا يشير إلى أن الزيت غير أصلي.



-ملمس الزيت: زيت الزيتون الأصلي يكون ملمسه لزجًا بالمقارنة مع الزيوت الأخرى.



-اختبار الثلاجة: يمكن وضع كمية من الزيت في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين. إذا تحول لونه إلى الأبيض وتجمّد تمامًا، فهو زيت أصلي. أما إذا بقي سائلاً ولونه مائل للأصفر، فهذا يدل على أن الزيت مغشوش.

-فحص الحموضة: تذوق الزيت يمكن أن يكشف عن مدى حموضته. إذا كانت الحموضة عالية، فهو غير أصلي ورديء.



-اختبار الضوء: عند تعريض زجاجة الزيت لضوء مباشر، إذا كان لونه أحمر فهذا مؤشر جيد، أما إذا تحول لونه إلى الأخضر أو الأصفر فقد يكون مغشوشًا.



أنواع زيت الزيتون

-زيت الزيتون البكر الممتاز (Extra Virgin Olive Oil): يعتبر هذا النوع الأجود والأعلى سعرًا، ويتم استخراجه من أول عصره للزيتون. يحتوي على نسبة حموضة تقل عن 1%، وكلما انخفضت نسبة الحموضة زادت جودة الزيت.

هذا النوع غني بالعناصر الغذائية والأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E، ويمكن استخدامه في الطهي بشرط عدم تعريضه لدرجات حرارة عالية.



- زيت الزيتون البكر (Virgin Olive Oil): يتم إنتاجه بنفس طريقة البكر الممتاز، لكنه يحتوي على نسبة حموضة أعلى تصل إلى 2%، ما يجعله أقل جودة من البكر الممتاز. يُستخدم في الطهي، لكن ينصح بتجنب القلي به.



- زيت الزيتون العادي : يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الجودة ويتم تصنيعه من خلال تكرير الزيتون وتعرضه للحرارة، ما يؤثر على مذاقه وفوائده الصحية. يُمكن استخدامه في الطهي حيث يتحمل درجات حرارة مرتفعة إلى حد ما.



- زيت تفل الزيتون (Pomace Olive Oil) : يُعد من الأنواع الأقل جودة، ويتم استخراجه من بقايا الزيتون المتبقية من عمليات العصر السابقة. يحتوي على كمية قليلة من العناصر الغذائية ويضاف إليه مواد كيميائية ضارة، لذلك لا يُنصح باستخدامه في الطهي أو الأغراض الصحية.



كيفية اختيار زيت الزيتون الجيد

عند اختيار زيت الزيتون، يجب أن تضع في اعتبارك السبب الذي تشتري الزيت من أجله. إذا كنت تستخدمه لتحضير السلطات، يُنصح بشراء زيت الزيتون البكر الممتاز. أما إذا كنت تستخدمه للطهي، فزيت الزيتون العادي هو الأفضل.

وللاستخدامات غير الغذائية مثل تنظيف الأثاث أو صناعة الصابون، يُمكن استخدام زيت تفل الزيتون.



ويُفضل شراء زيت الزيتون المعبأ في زجاجات داكنة اللون لحمايته من الأكسدة. كما يجب الانتباه إلى تاريخ الإنتاج واستخدامه خلال 12-18 شهرًا من تاريخ إنتاجه لضمان الاحتفاظ بفوائده.



فوائد زيت الزيتون:



زيت الزيتون، خاصة النوع البكر الممتاز، غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول، الذي يساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم. كما أنه يحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تدعم صحة القلب وتقلل من مستويات الكوليسترول الضار.

إضافة إلى ذلك، يساعد زيت الزيتون في تحسين صحة الجلد والشعر ويُستخدم في العديد من المستحضرات التجميلية.

-تعزيز صحة القلب: زيت الزيتون غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (مثل حمض الأوليك)، والتي تعمل على تحسين صحة القلب من خلال خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL). كما أظهرت الدراسات أن استخدام زيت الزيتون في النظام الغذائي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية .



-مضاد للأكسدة ويحارب الالتهابات: يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على مضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والفيتامين E، والتي تعمل على تقليل الالتهابات ومكافحة الجذور الحرة في الجسم. تشير الأبحاث إلى أن هذه المواد يمكن أن تقلل من خطر الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب .



-تحسين صحة الدماغ: بعض الدراسات أظهرت أن استهلاك زيت الزيتون قد يكون له تأثير إيجابي على صحة الدماغ والوظائف المعرفية. زيت الزيتون يحتوي على مركبات يمكن أن تحمي الدماغ من التدهور المرتبط بالعمر وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر .



-تعزيز صحة الجلد والشعر : زيت الزيتون له خصائص مرطبة ومغذية للبشرة والشعر. يمكن استخدامه موضعيًا لترطيب البشرة الجافة وتقوية الشعر الهش. يحتوي على فيتامين E، الذي يعد مضادًا قويًا للأكسدة، مما يساعد في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية .



-تحسين صحة الجهاز الهضمي: زيت الزيتون يمكن أن يحسن عملية الهضم ويساعد في تقليل مشاكل مثل الإمساك والالتهابات المعوية. كما يُعتقد أن له دورًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون .



-مكافحة مرض السكري : تظهر الأبحاث أن زيت الزيتون يمكن أن يحسن حساسية الجسم للأنسولين، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 .



كيفية تخزين زيت الزيتون

لحفظ زيت الزيتون وضمان جودته، يُنصح بتخزينه في مكان بارد ومظلم بعيدًا عن أشعة الشمس والحرارة. الزجاجات الداكنة تساعد في تقليل الأكسدة وتحافظ على نكهة الزيت وقيمته الغذائية.

كما يجب أيضًا تجنب تخزين الزيت لفترات طويلة؛ فالزيت الطازج هو الأفضل من حيث الفوائد والنكهة.



ولضمان الحصول على زيت أصلي غير مغشوش، يجب الانتباه إلى مصدر الزيت وطرق عصره، حيث يُفضل الزيت المعصور على البارد لاحتوائه على نسبة عالية من البوليفينول.