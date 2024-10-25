Saturday, 26 October 2024 02:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


‎أعراض ألزهايمر.. إليكم مراحل المرض الخفيفة والمعتدلة والحادة

10/25/2024 2:44:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



‎عمان - الغد - مرض ألزهايمر هو اضطراب يصيب الدماغ ويدمر ببطء الذاكرة، ومهارات التفكير، والقدرة على تنفيذ أبسط المهام. يعاني الأشخاص الذين لديهم إصابة بهذا المرض من تغيرات في السلوك والشخصية.
‎وتشير التقديرات على موقع "alzheimers" التابع للحكومة الأميركية، إلى أن أكثر من 6 ملايين أميركي لديهم إصابة بمرض ألزهايمر، والعديد من هؤلاء يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر.
‎وأوضح الموقع أن مرض ألزهايمر ليس جزءا طبيعيا من الشيخوخة، بل نتيجة تغيرات معقدة في الدماغ تبدأ قبل ظهور الأعراض بسنوات، وتؤدي إلى فقدان خلايا الدماغ واتصالاتها، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية".
‎وذكر موقع المعهد الوطني للشيخوخة في أميركا أنه يمكن أن تختلف أعراض مرض ألزهايمر من شخص لآخر، ومشاكل الذاكرة عادة ما تكون من العلامات الأولى للمرض.
‎أما تراجع جوانب الإدراك غير المتعلقة بالذاكرة، مثل العثور على الكلمة الصحيحة، وصعوبة فهم الصور المرئية والعلاقات المكانية، وضعف التفكير أو الحكم، فقد تشير كلها أيضا إلى المراحل المبكرة من مرض ألزهايمر. ومع تقدم المرض، تصبح الأعراض أكثر حدة، وتشمل زيادة الارتباك، وتغيرات في السلوك.
‎علامات مرض ألزهايمر الخفيف
‎عند الإصابة بمرض ألزهايمر الخفيف، قد يبدو الشخص بصحة جيدة، ولكنه يواجه مشاكل متزايدة في فهم العالم من حوله. وغالبا ما يكون إدراك وجود خطأ ما تدريجياً لدى الشخص وعائلته. ويمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:
- فقدان الذاكرة الذي يؤثر على الحياة اليومية.
- سوء الحكم، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة.
- فقدان العفوية وحس المبادرة.
- فقدان القدرة على تتبع التواريخ أو معرفة الموقع.
- أخذ وقت أطول لإنجاز المهام اليومية العادية.
- تكرار الأسئلة أو نسيان المعلومات المكتسبة مؤخرا.
- صعوبة في التعامل مع الأموال ودفع الفواتير.
- صعوبة في التخطيط أو حل المشاكل.
- الضياع.
- فقدان الأشياء أو وضعها في غير مكانها.
- صعوبة في إكمال المهام السهلة مثل الاستحمام.
- تغيرات في المزاج والشخصية.
- الشعور بالقلق المتزايد أو العدوانية.
‎علامات مرض ألزهايمر المعتدل
‎في هذه المرحلة، يصبح من الضروري إجراء المزيد من الإشراف والرعاية المكثفة للشخص الذي يعاني من الأعراض. وقد تكون هذه التغييرات والاحتياجات المتزايدة صعبة بالنسبة إلى المحيطين بالمريض. ويمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:
- زيادة الارتباك وفقدان الذاكرة، مثل نسيان الأحداث أو التاريخ الشخصي.
- الانسحاب من ممارسة الأنشطة الاجتماعية.
- عدم القدرة على تعلم أشياء جديدة.
- صعوبة في فهم اللغة ومشاكل في القراءة والكتابة والأرقام.
- صعوبة تنظيم الأفكار والتفكير بشكل منطقي.
- قصر مدى الانتباه.
- صعوبة في التعامل مع المواقف الجديدة.
- تغيرات في أنماط النوم، مثل النوم أكثر أثناء النهار وصعوبة النوم أثناء الليل.
- صعوبة في تنفيذ المهام المألوفة والمتعددة الخطوات، مثل ارتداء الملابس.
- صعوبات في التعرف إلى العائلة والأصدقاء.
- الهلوسة والأوهام وجنون الارتياب.
- السلوك المندفع، مثل خلع الملابس في أوقات أو أماكن غير مناسبة، أو استخدام لغة بذيئة.
- نوبات انفعالية غير مناسبة.
- الأرق، والإثارة، والقلق، والبكاء، والتجوال، وخاصة في وقت متأخر بعد الظهر أو في المساء.
- العبارات أو الحركات المتكررة، وتشنجات العضلات في بعض الأحيان.
‎علامات الإصابة بمرض ألزهايمر الحاد
‎لا يستطيع الأشخاص الذين لديهم إصابة بمرض ألزهايمر الحاد التواصل مع الآخرين، ويعتمدون بشكل كامل على الآخرين في رعايتهم. وغالباً ما تشمل الأعراض ما يلي:
- عدم القدرة على التواصل.
- فقدان الوزن وعدم الشهية لتناول الطعام.
- النوبات.
- تدهور الوضع الجسدي العام، بما في ذلك مشاكل الأسنان، والجلد، والقدمين.
- صعوبة في البلع.
- الأنين أو الشخير.
- النوم لساعات طويلة.
- فقدان السيطرة على الأمعاء والمثانة.

MENAFN25102024000072011014ID1108819042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث