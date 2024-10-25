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النظرات الأخيرة: رحلة بصرية فنية إبداعية داخل قصر الحمراء

10/25/2024 2:44:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






عمان - احتضن متحف الأردن في عمان معرضاً للصور الفوتوغرافية بعنوان "النظرات الأخيرة - قصر الحمراء"، نظمته السفارة الإسبانية بالتعاون مع رئاسة مقاطعة الأندلس، المركز الأندلسي للتصوير الفوتوغرافي. ويضم المعرض أعمالاً لفنانين ومصورين إسبان، مستعرضا جماليات قصر الحمراء من زوايا عدة.
شهد المعرض، الذي حضر افتتاحه السفير الإسباني، إلى جانب سفراء اليابان وألمانيا والتشيك والاتحاد الأوروبي في الأردن، مشاركة عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني والسياحي وفن التصوير الفوتوغرافي. تضمن المعرض 47 لوحة فوتوغرافية متنوعة الأحجام، تمزج بين الأبيض والأسود وألوان السيفيا الدافئة.
رحب السفير الإسباني في عمان، ميغيل دي لوكاس، بالحضور، متحدثاً عن تميز الهندسة المعمارية والهندسة المائية لقصر الحمراء، مقدماً نبذة موجزة عن القصر وما يحتويه من فنون معمارية، خاصة في الهندسة المائية التي اعتبرها من أبرز ملامح العمارة العربية الإسلامية في تلك الحقبة الزمنية. وأشاد السفير بالعلاقات الإيجابية التي تجمع المملكة الإسبانية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى آخرها، وهي زيارة ملك إسبانيا فيليب السادس ولقاؤه مع جلالة الملك عبد الله الثاني، التي تعد دليلاً قوياً على متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الإسباني والأردني.
تحدث السفير عن اتفاقية التوأمة بين قصر الحمراء والبترا، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتآزر بين الموقعين التاريخيين. وأشار إلى أن كلا الموقعين تم إدراجهما في قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث يعتبران من الأمثلة البارزة على المواقع الأثرية الفريدة التي تحتاج إلى الحفاظ عليها والإعجاب بها في الوقت ذاته. كما أكد أهمية "الخزانة" الثقافية الغنية التي تمتلكها كل من إسبانيا والأردن، التي تساعد في فهم المزيد عن الحضارات الماضية. وأوضح أن البلدين سيعملان معا للاستفادة من هذا التراث المشترك، لتمكين السياح من الاستمتاع بهذه المواقع مع ضمان حمايتها بعناية.
من جانبه، رحب مدير عام متحف الأردن، المهندس إيهاب عمارين، بالحضور، وقدم نبذة عن المتحف، نشأته، والرؤية الملكية التي كانت وراء إنشائه. وأوضح دور المتحف في حفظ الموروث الأردني عبر العصور، مشيراً إلى مكانته كبوابة للسياحة الأردنية. كما تحدث عن المقتنيات التي يضمها المتحف، التي تروي قصة المكان وتسهم في الحفاظ على التراث ليظل حياً في ذاكرة كل من يزوره ويطلع على محتوياته.
وأكد عمارين أن المتحف يحتل مكانة مميزة على الخريطة السياحية، ويعد وجهة رئيسية للزوار من داخل الأردن وخارجه.
وفي الإطار العام لإقامة هذه المعارض في دول العالم كافة لمعرفة أهمية هذا القصر وترويجه كمقصد تاريخي وحضاري وسياحي مهم، أكد مدير المركز الأندلسي للتصوير الفوتوغرافي خوان ماريا رودريغيث، في رسالة المعهد الدائمة، أن إقامة هذا المعرض تأتي بتنفيذ من مجلس أمناء قصر الحمراء ووزارة الثقافة في حكومة الأندلس المحلية العام 1990، وعمل على إدارته المركز الأندلسي للتصوير الفوتوغرافي، حيث يعد مثالا رائعا على قمة الحداثة لهذا المعلم الذي تم البدء في بنائه في القرن الثالث عشر، وما يزال يحافظ على قدرته على جذب أنظار المبدعين المعاصرين المفتونين بهذا الجمال والحداثة الرائعة.
ويقول "إذا كان هذا التقارب بين الصورة والهندسة المعمارية يمثل وثيقة ونوعا من الحوار بين قوتين كبيرتين، فقد كان دائما حاضرا في تاريخ التصوير الفوتوغرافي".
ويضم المعرض في جنباته أعمال ثلاثة فنانين مميزين حاصلين على جوائز وطنية في مجال التصوير الفوتوغرافي في إسبانيا، وهم: خوان فونتكوبيرتا والبيرتو غارثيا اليكس وكريستينا غارثيا روديرو، حيث تؤكد هذه الأعمال أن قصر الحمراء هو الوجهة المثالية للمسافرين الرومانسيين، وهو الوعد المجازي لفكرة ورمز الجنوب في مخيلات الجميع، وهو الهذيان للكمال المطلق الذي لا يمكن أن نشهد حقيقته إلا بالنظر بأعيننا باندهاش يتجاوز الكمال المعماري في رحلته عبر القرون الذي ما يزال ينقل لنا هذه القوة الاستثنائية والاستفزازية المجازية لتفتح أمامنا آفاقا ولغات جديدة لفن التصوير الفوتوغرافي.
ويضيف "على سبيل المثال لا الحصر، نذكر هنا عددا من الفنانين لهذا المشروع الجماعي البارز، ومنهم مانويل ايسكلوسا الذي يتجول من خلال أعماله عبر سحر المساء للأقواس والزخارف النباتية، أما غارثيا اليكس، فإنه يدمج صورا مدعمة بشحنات إيجابية عميقة من خلال المناظر الطبيعية للحدائق، أما غارثيا روديرو فتعمل على خلق مؤاخاة بين الحياة اليومية والجمال الخالد للمعلم، أما جوان فونتكوبيرتا وفي اقتراح جريء فيتكهن برحلته المفاجئة عبر الزمن حيث التقاء النصوص والتسجيلات الصوتية المستوحاة من "حكايات قصر الحمراء" للشهير واشنطن ايرفينغ بصورة الملتقطة بكاميرا View Master ذات التقنية الرقمية العالية في زمنها".
ويختتم "إن أي نظرة جديدة كانت أو طلائعية أو أي شكل من أشكال الإبداع مهما كان حرفيا أو بتقنيات عالية ليس غريبا عن قصر الحمراء. إنها قوة وعظمة المكان، فهو أكثر من مجرد معلم هو استعارة لا تنضب. استمتعوا بهذه الصور التي تم التقاطها".
وأثنى الفنان والمصور الفوتوغرافي والرحال عبد الرحيم العرجان، على ما تم عرضه من أعمال فوتوغرافية لموقع تاريخي عالمي التقطت صورة بعدسة أمهر المصورين في إسبانيا ومن أصحاب الخبرة الطويلة وبتقنيات عالية وأساليب تجعل من الصورة ذاكرة لا تنسى للمشاهد، وذلك ضمن معايير مدارس فنية مختلفة من الواقعية والانطباعية والسريالية، ناقلين رسالة ضوئية أبلغ من الكلمات وتفهم بعيون كل من يشاهدها، حيث تم مراعاة حوار الضوء والظل من دون استخدام أي مؤثرات أخرى، ومنها ما يجعلك تتفكر ما بعد اللقطة وما لم يظهر من معالم جمال، ولم يقف الفوتوغرافيون عند اللقطة فقط، بل تعدوها لأسلوب العرض بين الحجم والشكل المربع والمستطيل أو تقطيعها إلى أجزاء، مع المحافظة على التكوين في البناء، إلى جانب اختيار الإطار المناسب بالحجم واللون والمحيط.
ويوضح أن هذا المعرض يأتي تجسيدا لعلاقات الصداقة بين البلدين واعتزازا بدور المصور الذي يحمل رسالة خالدة تعبر الحدود، ليؤدي دوراً كبيراً في نقل الثقافة والمعرفة وتحفيز الناس لزيارة هذا المكان الذي استحوذ على اهتمامنا، حتى لو كان ذلك عبر جزء من تفاصيله. كما أن اختيار الرواق في متحف الأردن يحمل أهمية بالغة في إيصال الرسالة إلى أكبر عدد من الزوار.

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