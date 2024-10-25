الأمن يحذر من هبات غبارية على الطرق الصحراوية

حذرت إدارة الدوريات الخارجية من هبات غبارية تؤثر على الطرق الصحراوية جنوب وشرق المملكة.



وأضاف ضابط عمليات الدوريات، لـ"إذاعة أمن إف إم"، أن الهبات متفاوته في الزمان والمكان ولكنها تنشط ما بعد محطة الزميلة الأمنية باتجاه جنوب المملكة ومنطقة الأبيض على الطريق الصحراوي وطريق بغداد الدولي في المناطق الشرقية.



وأكد أن مدى الرؤية واضح ويصل إلى 300 متر وغير معيق لحركة السير.



وأشار إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء المسير على الطرقات التي تشهد كثافة للغبار مع الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي.