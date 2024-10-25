الأمن يحذر من هبات غبارية على الطرق الصحراوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت إدارة الدوريات الخارجية من هبات غبارية تؤثر على الطرق الصحراوية جنوب وشرق المملكة.
وأضاف ضابط عمليات الدوريات، لـ"إذاعة أمن إف إم"، أن الهبات متفاوته في الزمان والمكان ولكنها تنشط ما بعد محطة الزميلة الأمنية باتجاه جنوب المملكة ومنطقة الأبيض على الطريق الصحراوي وطريق بغداد الدولي في المناطق الشرقية.
وأكد أن مدى الرؤية واضح ويصل إلى 300 متر وغير معيق لحركة السير.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء المسير على الطرقات التي تشهد كثافة للغبار مع الاحتياطات اللازمة لمرضى الجهاز التنفسي.
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