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الصفدي: هناك تطهير عرقي يجري في شمال غزة

10/25/2024 2:44:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اجرى رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في لندن، مباحثات موسعة تتناول الجهود المشتركة لوقف التصعيد الخطير في المنطقة.
وكما تم التباحث بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بالكامل.

وبحث الاجتماع ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في ‫الضفة الغربية، إضافةً إلى الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة والمتينة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

ودعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن للضغط على إسرائيل لوقف "التطهير العرقي".


وقال الصفدي تعليقا على العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة والوضع الانساني المتدهور "نرى حصول تطهير عرقي، وعلى ذلك أن يتوقف".

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