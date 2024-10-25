الصفدي: هناك تطهير عرقي يجري في شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اجرى رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في لندن، مباحثات موسعة تتناول الجهود المشتركة لوقف التصعيد الخطير في المنطقة.
وكما تم التباحث بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بالكامل.
وبحث الاجتماع ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، إضافةً إلى الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة والمتينة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
ودعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن للضغط على إسرائيل لوقف "التطهير العرقي".
وقال الصفدي تعليقا على العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة والوضع الانساني المتدهور "نرى حصول تطهير عرقي، وعلى ذلك أن يتوقف".
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