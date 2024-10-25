تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

اعلن نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل راكان السعايدة، اليوم، عن تأجيل اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعدم اكتمال النصاب القانوني والذي كان من المقرر أن يتم خلاله انتخاب مجلس جديد للنقابة.



وبين السعايدة أنه حضر اجتماع الهيئة العامة 122 عضوا من أصل 1034 مسديين لاشتراكاتهم، مشيرا إلى أن الفقرة (ب) من المادة 26 من قانون النقابة تنص على أنه يشترط حضور الأكثرية المطلقة في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية (النصف +1) وبغير ذلك لا يعتبر الاجتماع قانونيا.



وقال السعايدة إن المجلس سينظر في جلسته المقبلة في آلية عقد موعد آخر لأجراء الانتخابات.