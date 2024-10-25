تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعلن نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل راكان السعايدة، اليوم، عن تأجيل اجتماع الهيئة العامة غير العادي لعدم اكتمال النصاب القانوني والذي كان من المقرر أن يتم خلاله انتخاب مجلس جديد للنقابة.
وبين السعايدة أنه حضر اجتماع الهيئة العامة 122 عضوا من أصل 1034 مسديين لاشتراكاتهم، مشيرا إلى أن الفقرة (ب) من المادة 26 من قانون النقابة تنص على أنه يشترط حضور الأكثرية المطلقة في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية (النصف +1) وبغير ذلك لا يعتبر الاجتماع قانونيا.
وقال السعايدة إن المجلس سينظر في جلسته المقبلة في آلية عقد موعد آخر لأجراء الانتخابات.
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