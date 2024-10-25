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الأمن العام يحذر من الحالة الجوية السائدة

10/25/2024 2:44:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال الأحوال الجوية السائدة ، وحذرت المديرية من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق الجنوبية الشرقية والتي قد تمتد لتشمل اجزاء من العاصمة.

وأهابت بضرورة أخذ الحيطة والحذر، على الطرق الخارجية التي تشهد غباراً لاسيما في مناطق البادية والطرق الصحراوية، مع ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية.

وأكدت المديرية على ضرورة اتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات للدلالة ومد يد العون والمساعدة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

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