الأمن العام يحذر من الحالة الجوية السائدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال الأحوال الجوية السائدة ، وحذرت المديرية من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق الجنوبية الشرقية والتي قد تمتد لتشمل اجزاء من العاصمة.
وأهابت بضرورة أخذ الحيطة والحذر، على الطرق الخارجية التي تشهد غباراً لاسيما في مناطق البادية والطرق الصحراوية، مع ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية.
وأكدت المديرية على ضرورة اتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات للدلالة ومد يد العون والمساعدة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك .
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