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الأرصاد تحذر مرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار في مختلف المناطق

10/25/2024 2:44:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، المرضى الذين يعانون مشاكل الجهاز التنفسي، من الغبار الكثيف المثار بفعل الرياح النشطة في عدة مناطق من المملكة.


ونصحت الأرصاد في بيان لها، المرضى وخاصة الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التأثيرات الصحية الناتجة عن الغبار.

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