الأرصاد تحذر مرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار في مختلف المناطق

الأرصاد تحذر مرضى الجهاز التنفسي من الغبار المثار في مختلف المناطق
التاريخ
10/25/2024 2:44:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، المرضى الذين يعانون مشاكل الجهاز التنفسي، من الغبار الكثيف المثار بفعل الرياح النشطة في عدة مناطق من المملكة.
ونصحت الأرصاد في بيان لها، المرضى وخاصة الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التأثيرات الصحية الناتجة عن الغبار.
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