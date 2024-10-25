نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفيين في لبنان

دانت نقابة الصحفيين الأردنيين جريمة الحرب المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الصحفيين في لبنان، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة منهم وجرح آخرين.



وقالت النقابة في بيان اليوم الجمعة: "إن ما قام به جيش الاحتلال من اغتيال للصحفيين، وهم نيام في مقرهم بقضاء حاصبيا جنوب لبنان يضاف إلى جرائمهم في محاولة لإسكاتهم عن الحقيقة وما يقوم به الاحتلال من قتل وتدمير ضد الأهل والأشقاء في لبنان وغزة والضفة الغربية".

واستنكرت النقابة الصمت الدولي حيال ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الصحفيين أثناء ممارسة مهنتهم ونقل الحقيقة من الميدان، داعية إلى ضرورة تحرك جاد وقوي لمحاسبة مرتكبيها بعد أن طال الاستهداف الصحفيين وعائلاتهم ومقرات عملهم وأماكن إقامتهم.

ووجهت نقابة الصحفيين الأردنيين التحية للزملاء في فلسطين ولبنان أصحاب الأقلام الجريئة وكلمة الحق، الذين يصرون على نقل الحقيقة رغم الاستهداف الممنهج والمستمر، معلنة تضامنها الكامل مع الزملاء الذين يدفعون من دمائهم وحياتهم وحياة أبنائهم.

وثمنت النقابة مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين ولبنان، من خلال جهوده ولقاءاته لوقف العدوان الغاشم، وإرسال المستشفيات الميدانية والمساعدات الإغاثية لهم.

--(بترا)