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الصفدي: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة تدفع للانهيار

10/25/2024 2:44:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لندن- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في لندن، أمس، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وبحثا جهود وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة ومواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، وإيصال مساعدات كافية وفورية لجميع أنحاء القطاع.
وشدد الصفدي على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، واتخاذ إجراءات فورية لوقف القتل وجريمة التطهير العرقي والتجويع التي ترتكبها إسرائيل في شمال غزة.
وحذر الصفدي، أيضاً، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانهيار.
كما أكد الصفدي أنه لا شيء يبرر استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وعلى ضرورة وقفه فورياً وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعلى توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه لبنان لتلبية احتياجات أكثر من مليون ومائتي ألف مواطن لبناني هجرهم العدوان الإسرائيلي من بيوتهم.
وحذر الصفدي من أن المنطقة تنزلق نحو حرب إقليمية بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وعنجهية الحكومة الإسرائيلية التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي وتخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأدلى الصفدي بتصريحات صحفية قبيل اللقاء، حمل فيها الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير في المنطقة، وطالب بوقف جريمة التطهير العرقي في شمال غزة والحصار الذي تفرضه على المنطقة وأهلها، لافتاً إلى أن العدوان الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان جريمة أخرى ترتكبها إسرائيل تستوجب تحركاً حازماً لوقفها.-(بترا)

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