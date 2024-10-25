الصفدي: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة تدفع للانهيار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لندن- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في لندن، أمس، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وبحثا جهود وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة ومواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، وإيصال مساعدات كافية وفورية لجميع أنحاء القطاع.
وشدد الصفدي على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، واتخاذ إجراءات فورية لوقف القتل وجريمة التطهير العرقي والتجويع التي ترتكبها إسرائيل في شمال غزة.
وحذر الصفدي، أيضاً، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانهيار.
كما أكد الصفدي أنه لا شيء يبرر استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وعلى ضرورة وقفه فورياً وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعلى توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه لبنان لتلبية احتياجات أكثر من مليون ومائتي ألف مواطن لبناني هجرهم العدوان الإسرائيلي من بيوتهم.
وحذر الصفدي من أن المنطقة تنزلق نحو حرب إقليمية بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي وعنجهية الحكومة الإسرائيلية التي تتحدى إرادة المجتمع الدولي وتخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأدلى الصفدي بتصريحات صحفية قبيل اللقاء، حمل فيها الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير في المنطقة، وطالب بوقف جريمة التطهير العرقي في شمال غزة والحصار الذي تفرضه على المنطقة وأهلها، لافتاً إلى أن العدوان الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان جريمة أخرى ترتكبها إسرائيل تستوجب تحركاً حازماً لوقفها.-(بترا)
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