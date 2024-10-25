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الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالقدس

10/25/2024 2:44:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة عشرات الفلسطينيين من بلدة عناتا ومخيم قلنديا شمالي وشرقي مدينة القدس المحتلة.


وقالت محافظة القدس -في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك- إن قوات الاحتلال شنت "حملة مداهمات واعتقالات واسعة في بلدة عناتا شرقي القدس، طالت أكثر من 65 مقدسيًا".


وأضافت أن تلك القوات اتخذت منزل أحد المواطنين مركزًا للتحقيق مع المعتقلين، مشيرة إلى اعتداءات خلال الاعتقالات "وأضرار مادية وتخريب في محتويات منازل المعتقلين".


وفي مخيم قلنديا شمالي القدس، قالت المحافظة إن قوات الاحتلال اعتقلت "عددًا من المواطنين خلال حملة مداهمة واعتقال (..) وسط اعتداءات وتخريب للممتلكات".


وبالتزامن مع بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الاحتلال عملياته مما أدى إجمالا إلى استشهاد 79 مواطنا وإصابة 268 واعتقال 1854 حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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