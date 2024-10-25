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مقتل ضابطين و3 جنود من قوات الاحتلال بمعارك جنوب لبنان

10/25/2024 2:44:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابطين و3 جنود وإصابة 20 بجروح في معارك جنوب لبنان.


وقال مراسل قناة الجزيرة إن هذه الحصيلة ترفع قتلى الاحتلال إلى 10 في 24 ساعة.


ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت "إسرائيل" نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، بالإضافة إلى عمليات توغل بري بالجنوب.


ويرد حزب الله بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

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