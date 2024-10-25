مقتل ضابطين و3 جنود من قوات الاحتلال بمعارك جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابطين و3 جنود وإصابة 20 بجروح في معارك جنوب لبنان.
وقال مراسل قناة الجزيرة إن هذه الحصيلة ترفع قتلى الاحتلال إلى 10 في 24 ساعة.
ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وسعت "إسرائيل" نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، بالإضافة إلى عمليات توغل بري بالجنوب.
ويرد حزب الله بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
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