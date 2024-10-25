الاحتلال يحتجز مئات المرضى والطواقم الطبية والنازحين في مستشفى كمال عدوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلية مئات المرضى والطواقم الطبية والنازخين في مستشفى كمال عدوان، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وأفادت الوزارة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان وتتواجد بداخله الآن وتحتجز مئات المرضى والطواقم الطبية والنازحين ممن لجأوا للمستشفى للاحتماء بها.
ولم يتم توريد الطعام والأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى المقيمين في المستشفى، وفقا لوزاة الصحة في غزة.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى وطلبوا من المرضى النزول إلى الساحة الرئيسية فيه.
وأشار مدير المستشفى، إلى تحطم بعض نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر قصف قوات الاحتلال المتواصل عليه.
وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت الخميس المستشفى، وأطلقت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على المستشفى وفي داخله أطفال مرضى، كما منع جنود الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات اللازمة إليه، حيث أن هناك أكثر من 15 حالة بحاجة لإجراء جراحات يصعب القيام بها في ظل الحصار المفروض.
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