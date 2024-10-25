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الاحتلال يحتجز مئات المرضى والطواقم الطبية والنازحين في مستشفى كمال عدوان

10/25/2024 2:44:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلية مئات المرضى والطواقم الطبية والنازخين في مستشفى كمال عدوان، بحسب وزارة الصحة في غزة.


وأفادت الوزارة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى كمال عدوان وتتواجد بداخله الآن وتحتجز مئات المرضى والطواقم الطبية والنازحين ممن لجأوا للمستشفى للاحتماء بها.


ولم يتم توريد الطعام والأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى المقيمين في المستشفى، وفقا لوزاة الصحة في غزة.


اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.


وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى وطلبوا من المرضى النزول إلى الساحة الرئيسية فيه.


وأشار مدير المستشفى، إلى تحطم بعض نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر قصف قوات الاحتلال المتواصل عليه.


وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت الخميس المستشفى، وأطلقت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على المستشفى وفي داخله أطفال مرضى، كما منع جنود الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات اللازمة إليه، حيث أن هناك أكثر من 15 حالة بحاجة لإجراء جراحات يصعب القيام بها في ظل الحصار المفروض.

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