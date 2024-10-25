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صحيفة أميركية: روسيا ساعدت الحوثيين على مهاجمة سفن تجارية

10/25/2024 2:44:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس الخميس إن روسيا قدمت بيانات لجماعة أنصار الله (الحوثيون) لمساعدتهم في مهاجمة سفن غربية في البحر الأحمر.


وأضافت أن الحوثيين تمكنوا من استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية الروسية لاستهداف سفن بصواريخ باليستية ومسيّرات، وفق ما نقلته عن مسؤولين أوروبييْن في مجال الدفاع ومصدر مطلع على الملف لم تسمه.


وأردفت أن البيانات تم تمريرها إلى الحوثيين من خلال أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.
وشرحت الصحيفة أنه منذ بداية هجمات الحوثيين، بدأت معظم السفن التي تعبر البحر الأحمر إغلاق إشارات الراديو الخاصة بها حين تقترب من اليمن، مما يجعل تعقبها ممكنا فقط من خلال الأقمار الاصطناعية.
ولم تعلق الحكومة الروسية ولا الحوثيون حتى الآن على ما أوردته الصحيفة.
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ويستهدف الحوثيون منذ نهاية العام الماضي سفن شحن إسرائيلية أو أخرى مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، دعما لقطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفر عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

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