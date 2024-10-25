دبي تستعد لاستضافة قمة غلاديتور بنسختها الثانية

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- Matrix PR) تهدف الفعالية التي ينظمها رائد الأعمال البارز داريوش سودي إلى مساعدة رواد الأعمال من خلال دمج التعليم بالترفيه
20 أكتوبر 2024، دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد دبي لاستضافة قمة "غلاديتور" في نوفمبر المقبل، حيث تجمع الفعالية التي تستمر ليومين نخبة من رواد الأعمال وصناع القرار في المنطقة. وتأتي هذه القمة، التي ابتكرها داريوش سودي، لتقديم تجربة غامرة تجمع بين المعرفة والترفيه، وتزود المشاركين بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات الأعمال المتزايدة في الشرق الأوسط. وستُعقد القمة في مركز دبي التجاري العالمي يومي 16 و17 نوفمبر..
يعود داريوش سودي، رائد الأعمال العالمي الذي بنى إمبراطوريته الخاصة، إلى دبي ليشارك رؤيته الفريدة في قمة "غلاديتور". مستفيداً من خبرته الواسعة في عالم الأعمال، يهدف سودي من خلال هذه القمة إلى تقديم تجربة تعليمية ترفيهية فريدة من نوعها، حيث يجمع بين المعرفة والترفيه لإلهام رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات اللازمة للنجاح.
وفي تعليق على إقامة الدورة الثانية من قمة غلاديتور. قال سودي: " "أعتقد أن التعلم يجب أن يكون ممتعاً وملهماً. لهذا فإن قمة غلاديتور ليست مجرد فعالية أخرى تتعلق بالأعمال بل هي تجربة تعليمية وترفيهيه غامرة مصممة لإشراك رواد الأعمال وإلهامهم وتزويدهم باستراتيجيات حقيقية."
يهدف سودي من قمة غلاديتور إلى معالجة الجوانب العاطفية والعقلية التي غالباً ما يتم تجاهلها في النجاح التجاري. ويعتقد أن ريادة الأعمال ليست مجرد إتقان المهارات أو تأمين التمويل؛ بل تتعلق بالاستعداد العقلي لمواجهة العقبات وامتلاك القوة العاطفية للمضي قدماً، بغض النظر عن النكسات. من خلال القمة، سيتعلم رواد الأعمال كيفية التغلب على هذه الحواجز، مع التركيز على الاستراتيجيات العملية التي يمكن تطبيقها على الفور في أعمالهم. تنسب فلسفته التوجيهية النجاح إلى 85% من الدافع والعقلية، و10% من العادات، و5% من المهارات. يشكل هذا النموذج الأساس للقمة، حيث تشجع المشاركين على اعتماد عقلية غلاديتور للتغلب على المعارك الشخصية والمهنية وإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة.
تتميز قمة غلاديتور عن مؤتمرات الأعمال التقليدية بنهجها المتميز في الجمع بين الترفيه والتعليم. حيث ينخرط المشاركون في تجربة تفاعلية تتميز بالعروض الحية التي تستحضر موضوع غلاديتور القوي، المصممة لإلهام القوة والمرونة وعقلية البطل مع تقديم رؤى عملية. ستغطي القمة مجالات رئيسية مثل المرونة العقلية والصلابة العاطفية والعوائق النفسية التي غالباً ما تمنع رواد الأعمال من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
سينضم إلى سودي على المنصة مجموعة رائعة من المتحدثين المؤثرين، بما في ذلك براد ليا، وفيشن لاخياني، وريجان هيلير، وآدم إدين، ورينيه رودريغيز، ونور زغيب، ومو جاودات، ونيك سانتوناستاسو. حيث يستعرضون رؤاهم الفريدة حول بناء القوة العقلية في بيئة الأعمال الديناميكية اليوم، ويقدمون معارف قيمة حول القيادة واستراتيجيات النمو والتنمية الشخصية مصممة خصيصاً لتناول التحديات التي يواجهها رواد الأعمال. تؤكد قمة غلاديتور على الصدق والجرأة والسعي الدؤوب لتحقيق الأهداف، مما يعزز مجتمعاً من الأفراد الفاعلين.
بفضل المزيج السلس من المحتوى المؤثر والترفيه العالمي، تعتبر قمة غلاديتور كأفضل منصة للنمو الريادي. حيث ستتاح للمشاركين الفرصة للتعلم من بعض ألمع العقول في عالم الأعمال وتجربة اندماج قوي بين التعليم والإلهام. سيغادر الحضور مزودين باستراتيجيات عملية للنجاح، وحماساً متجدداً للنجاح، والثقة لمواجهة أي تحد مباشرة.
من المتوقع أن تستقطب قمة غلاديتور رواد أعمال من جميع أنحاء المنطقة، والذين يتطلعون إلى الاستفادة من خبرات أبرز العقول في عالم الأعمال. ستكون هذه القمة نقطة تحول في مسيرتهم المهنية، حيث تزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح وتجاوز التحديات بثقة واقتدار.
لقد لاقى التسجيل إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال الراغبين في الانضمام إلى هذه المنصة المميزة للنمو في المنطقة. نظراً للإقبال الشديد، فإن المقاعد شبه محجوزة، مما يؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها حدث "غلاديتور". ولكن الفرصة لا تزال متاحة لأولئك الراغبين بالانضمام إلى مجتمع رواد الأعمال.
تفاصيل الحدث:
التاريخ: 16 و 17 نوفمبر 2024
المكان: مركز دبي التجاري العالمي
اليوم الأول: قمة غلاديتور
يوم حافل بالمعرفة والإلهام والترفيه. بمشاركة 18 شخصية مؤثرة عالمياً لتبادل الخبرات واستراتيجيات النجاح..
اليوم الثاني: فرصة للقاء والتواصل
فرصة الفريدة للتواصل مع رواد أعمال ناجحين وبناء علاقات عمل قوية.
للمزيد من المعلومات أو للتسجيل، يرجى زيارة Gladiator Summit.
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