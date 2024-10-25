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الزرقاء.. ضبط 320 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة

10/25/2024 7:29:00 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، إن السلطات المختصة في الزرقاء، ضبطت 320 كيلوغرام من المواد الغذائية كانت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين.

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