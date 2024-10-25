الزرقاء.. ضبط 320 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة

الزرقاء.. ضبط 320 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة
التاريخ
10/25/2024 7:29:00 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، إن السلطات المختصة في الزرقاء، ضبطت 320 كيلوغرام من المواد الغذائية كانت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين.
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