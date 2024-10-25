9 أسباب لتناول بذور اليقطين يومياً

MENAFN - Khaberni) خبرني - إن بذور اليقطين غنية بالعناصر الغذائية، ومليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والزنك والدهون الصحية مما يجعلها خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة اليومية.

وبحسب ما نشرته Times of India، فإن هناك 9 فوائد صحية لتناول بذور اليقطين بعضها غير معروف، كما يلي:

1. غنية بالمغنيسيوم

تعتبر بذور اليقطين من أفضل المصادر الطبيعية للمغنيسيوم. يمكن أن يساعد تناولها بانتظام في الحفاظ على مستويات ضغط الدم المثلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ودعم صحة العظام من خلال تسهيل امتصاص الكالسيوم.

2. تعزز جهاز المناعة





تحتوي بذور اليقطين على الزنك، مما يعزز جهاز المناعة ويعزز الشفاء بشكل أسرع، ويقلل من فرص الإصابة بالعدوى. يلعب الزنك أيضًا دورًا حاسمًا في تنظيم الاستجابات المناعية.

3. تُحسن صحة القلب

تحتوي بذور اليقطين على دهون مفيدة للقلب، وخاصة أحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية. يمكن لهذه الدهون الصحية أن تخفض مستويات الكوليسترول السيئ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويحسن وظائف القلب بشكل عام عند تناولها بانتظام.

4. تسهم في جودة النوم





لأن بذور اليقطين غنية بالتريبتوفان، فإن تناولها يمكن أن يعزز جودة النوم. يمكن تناول جزء صغير منها قبل النوم بما يساعد في تهدئة العقل وتنظيم أنماط النوم، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من الأرق.

5. تساعد في الهضم





تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي تعمل على تحسين الهضم ومنع الإمساك. كما أن الاستهلاك المنتظم يعزز بيئة الأمعاء الصحية ويشجع نمو البكتيريا الجيدة ويساعد في الحفاظ على التوازن الهضمي ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

6. مضادات الأكسدة





تشتمل بذور اليقطين على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات وفيتامين E، وهي مركبات تساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل الالتهابات والحماية من تلف الخلايا وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

إنقاص الوزن

إنقاص الوزن

7. تنظيم مستويات السكر في الدم





تتمتع بذور اليقطين بمؤشر جلايسيمي منخفض وهي غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف، والتي تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة. يمكن أن يساعد تناولها بانتظام في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم.

8. إنقاص الوزن





نظرًا لمحتواها العالي من البروتين والألياف، يمكن أن تساعد بذور اليقطين على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الضرورية. يساعد إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي في التحكم في الشهية ويساهم في فقدان الوزن التدريجي والمستدام.

9. مفيدة للبشرة والشعر





تعمل الأحماض الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة والزنك الموجودة في بذور اليقطين على تعزيز صحة البشرة وتوهجها وقوة الشعر. تساعد هذه العناصر الغذائية على تقليل حب الشباب ومكافحة الجفاف ومنع تساقط الشعر عن طريق تغذيته.